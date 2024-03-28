هونر تطلق هاتفها الجديد Honor 90 Smart عالميًا

بدأت شركة هونر إطلاق هاتفها الذكي الجديد Honor 90 Smart في الأسواق العالمية، وهو يُعد الإصدار الخامس في سلسلة هواتف Honor 90 التي بدأت هونر طرحها حديثًا.

ويأتي هاتف Honor 90 Smart بشاشة من نوع TFT LCD قياسها 6.8 إنشات بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا ودقة قدرها Full HD (2412 × 1080 بكسلًا)، وتقدم الشاشة سطوعًا يصل إلى 850 شمعة، مما يوفر رؤية خارجية جيدة.

وفيما يتعلق بالتصوير، يحتوي هاتف Honor 90 Smart على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا لتأثير العمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6020 مع ذاكرة عشوائية بسعة قدرها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. كما يعمل الهاتف بواجهة هونر Magic OS 7.2 المبنية على نظام أندرويد 13، وليس إصدار أندرويد 14 الأحدث.

ويضم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5330 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا. وما زال الهاتف الذكي يحتفظ بمنفذ سماعات الأذن السلكية 3.5 ملم، وحساس لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويأتي الهاتف بتصميم مميز بألوان متدرجة غير لامعة ما عدا مربع الكاميرات الذي يبدو لامعًا، إذ يحتوي على وحدتين دائرتين تحملان الكاميرات الثلاثة بالإضافة إلى فلاش ليد.

يتوفر الآن هاتف Honor 90 Smart بلونين هما الأسود والأخضر، وهو متاح للشراء في فرنسا بسعر قدره 250 يورو من خلال الموقع الرسمي للشركة.