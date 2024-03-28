ميتا تضيف الذكاء الاصطناعي إلى نظارات راي بان الذكية

تستعد ميتا لجلب الذكاء الاصطناعي إلى نظارات راي بان الذكية في الشهر المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز.

وتأتي نظارات راي بان الذكية بسعر قدره 300 دولار، وهي تتميز بمزايا تشمل التقاط الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر وتشغيل الموسيقى.

وقالت ميتا إنها تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى النظارات الذكية في شهر أبريل، مما يسمح للمستخدمين بطلب إجابات وتوصيات في الوقت الفعلي بناءً على البيئة المحيطة.

وتتضمن بعض الأمثلة مطالبة النظارات الذكية بتحديد الأشياء وترجمة اللغات وتقديم اقتراحات بناءً على الصور الملتقطة بالنظارات.

وأصبحت مزايا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط القادرة على إجراء الترجمة، إلى جانب تعرف الأشياء والحيوانات والنصب التذكارية، متاحة ضمن برنامج الوصول المبكر منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويمكن للمستخدمين تفعيل المساعد الذكي للنظارات من خلال قول “Hey Meta”، ومن ثم قول مطالبة أو طرح سؤال.

وتستجيب النظارة الذكية بعد ذلك من خلال مكبرات الصوت المدمجة في الإطارات.

وتقدم صحيفة نيويورك تايمز نظرة عن مدى نجاح الذكاء الاصطناعي لدى ميتا عند أخذ النظارات في جولة في محل بقالة، وأثناء القيادة، وفي المتاحف، وحتى في حديقة الحيوان.

وكان الذكاء الاصطناعي من ميتا قادرًا على تعرف الحيوانات الأليفة والأعمال الفنية، مع أن ردوده لم تكن صحيحة بمقدار 100 في المئة في معظم الأوقات.

ووجدت صحيفة نيويورك تايمز أن النظارات واجهت صعوبة في تعرف حيوانات حديقة الحيوان التي كانت بعيدة وخلف الأقفاص. كما أنها لم تحدد الفاكهة الغريبة المسماة تشيريمويا Cherimoya بعد عدة محاولات.

ووجدت صحيفة نيويورك تايمز أن النظارات تدعم اللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية فيما يتعلق بترجمات الذكاء الاصطناعي.

ومن المرجح أن تستمر ميتا بتحسين هذه المزايا مع مرور الوقت. وتتوفر في الوقت الحالي مزايا الذكاء الاصطناعي في نظارة راي بان الذكية من خلال قائمة انتظار الوصول المبكر للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم ميتا للصحيفة بأنه نظرًا إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي جديدة، فإنها لن تعمل دائمًا بطريقة صحيحة، وتعمل الشركة على تحسين المزايا من خلال التعليقات بمرور الوقت.