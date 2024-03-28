مقارنة بين هاتفي الألعاب Asus ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro

أصبحت الهواتف الذكية الحديثة قوية بنحو كبير يجعلها مناسبة لجميع المهام ومنها: اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، ومع ذلك، تُوفر بعض العلامات التجارية هواتف مصممة خصوصًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو، تمتاز بالأداء الفائق القوة، وتحتوي على نظام تبريد يمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، كما تحتوي على بطاريات كبيرة للاستماع بجلسات اللعب الطويلة.

في الوقت الحالي، يتصدر سوق هواتف الألعاب هاتف ROG Phone 8 من أسوس و Red Magic 9 Pro من Nubia، اللذان يشتركان في العديد من المواصفات، ومنها: نوع المعالج، والوزن، وحجم الشاشة.

ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما التي سنوضحها في المقارنة التالية لمساعدتك في اختيار هاتف الألعاب المناسب لك:

التصميم:

يأتي هاتف ROG Phone 8 بتصميم أنيق مع حافات مسطحة، وظهر زجاجي غير لامع، وشاشة تتضمن حافات رفيعة جدًا، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم ويزن 225 جرامًا، وهو مطابق تقريبًا لأبعاد هاتف Red Magic 9 Pro الذي يمتاز بتصميم يشبه الصندوق مع حافات مسطحة، وكلا الهاتفين يُعدّان من الهواتف الكبيرة الحجم.

يتفوق هاتف ROG Phone 8 على هاتف Red Magic 9 Pro بجودة التصنيع؛ إذ يأتي محميًا بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 تغطي الجهتين الأمامية والخلفية؛ مما يوفر مقاومة أفضل للخدوش والصدمات مقارنةً بالطبقة الزجاجية التي تأتي من نوع (Gorilla Glass 5) والتي تُغطي الجهتين الأمامية والخلفية لهاتف Red Magic 9 Pro، كما يدعم هاتف ROG Phone 8 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهي مزية يفتقر إليها هاتف Red Magic 9 Pro.

كلا الهاتفين يحتويان على مزايا الألعاب الأساسية، مثل: مقبس سماعة الرأس الذي يأتي بمقاس قدره 3.5 ملم، وأزرار تشغيل حساسة للضغط على الحافة اليمنى لتحسين التحكم في اللعبة.

الشاشة:

يضم هاتف ROG Phone 8 شاشة من نوع (LTPO AMOLED)، وتمتاز بأنها أكثر إشراقًا من شاشة هاتف Red Magic 9 Pro؛ إذ تبلغ ذروة سطوعها 2500 شمعة في المتر المربع؛ مما يُتيح لك الاستمتاع بتجربة اللعب بألعاب الفيديو حتى تحت ضوء الشمس المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز شاشة ROG Phone 8 بأنها تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا؛ مما يضمن سلاسة حركة العناصر الظاهرة في الشاشة.

أما شاشة Red Magic 9 Pro، فتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يوفر تجربة لعب سلسة، وتصل ذروة سطوعها إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وتفتقر إلى دعم خاصية LTPO لتغيير معدل التحديث تلقائيًا، وهذه المزية متوفرة في شاشة هاتف ROG Phone 8؛ إذ يمكنها التبديل بين معدلات التحديث 120 و 90 و 60 هرتزًا.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Red Magic 9 Pro على بطارية تبلغ سعتها 6500 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف أسوس ROG Phone 8 التي تبلغ 5500 ميلّي أمبير في الساعة.

يمكن لهاتف Red Magic الاستمرار بالعمل مدة يومين بشحنة واحدة في حال الاستخدام المُعتدل، وأما هاتف أسوس فيمكنه الاستمرار بالعمل مدة تزيد قليلًا على يوم واحد في حال الاستخدام المعتدل.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يمتاز هاتف Red Magic 9 Pro بأنه يدعم الشحن السلكي بسرعة تفوق سرعة الشحن في هاتف أسوس؛ إذ يدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط.

أما هاتف أسوس ROG Phone 8 فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتستغرق عملية شحنه بالكامل مدة قدرها 40 دقيقة. ومع ذلك، يدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، وهذه المزية يفتقر إليها هاتف Red Magic 9 Pro.

الكاميرا:

الكاميرات ليست أولوية لمعظم مستخدمي هواتف الألعاب، لذلك يحتوي هاتفا ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro على كاميرات تتمتع بمواصفات جيدة ولكنها ليست بالقوة ذاتها التي تتمتع بها كاميرات الهواتف الرائدة الأكثر شعبية مثل: هاتف آيفون 15 برو ماكس، وهاتف سامسونج جالاكسي إس24 ألترا وغيرهما.

يحتوي هاتف Red Magic 9 Pro على عدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم خاصية التثبيت البصري (OIS)، وأما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وهي فائقة الاتساع، وأما العدسة الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

يتمتع نظام الكاميرا في هذا الهاتف بأداء جيد في ظروف الإضاءة المُختلفة، ومع ذلك لا يقدم أداءً قويًا يثير إعجاب هواة التصوير الفوتوغرافي.

أما هاتف أسوس ROG Phone 8 فيضم كاميرا خلفية بمواصفات أفضل قليلًا من مواصفات كاميرا هاتف Red Magic؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم خاصية التثبيت البصري OIS، والثانية فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثالثة عدسة مقرّبة جديدة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3x، ولكن على غرار Red Magic 9 Pro، لا يقدم نظام الكاميرا صورًا ذات جودة عالية جدًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي والجديد من كوالكوم، وكلاهما يتمتعان بأداء سلس وسريع عند أداء المهام اليومية، وفي أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة.

يحتوي كلا الهاتفين على أزرار مادية سريعة الاستجابة لتجربة لعب مُحسّنة، ويحتوي Red Magic 9 Pro على نظام تبريد مُحسّن ICE 13.0 Magic Cooling System يأتي مع مروحة مدمجة، ويُحسّن هذا النظام تدفق الهواء ويقلل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية إلى 25 درجة مئوية.

تُظهر الاختبارات المتعلقة بأداء كلا الهاتفين أن Red Magic 9 Pro يكون أكثر برودة بعد جلسات اللعب الطويلة مقارنةً بهاتف أسوس ROG Phone 8، ولكن لتعزيز تبريد هاتف ROG Phone 8 وفّرت أسوس ملحق تبريد Aeroactive يُباع بنحو منفصل عن الهاتف ويساعد في تبديد الحرارة في أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يعمل هاتفا ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro بنظام التشغيل أندرويد 14، ويحتويان على عدد كبير من المزايا المصممة خصوصًا لتعزيز تجربة اللعب بألعاب الفيديو.

تَعِد Red Magic بعامين من التحديثات الأمنية وترقية واحدة رئيسية لنظام أندرويد، وأما أسوس فتَعِد بسنتين على الأقل من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف ROG Phone 8.

السعر:

يُباع هاتف Red Magic 9 Pro بسعر يبدأ من 649 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والفضي، ويُباع هاتف Asus ROG Phone 8 بسعر يبدأ من 1100 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود، والرمادي.

أيهما تختار؟

يمتاز ROG Phone 8 بدعم الشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويضم شاشة عالية السطوع تسمح لك بالتمتع بجلسات اللعب في الخارج تحت ضوء الشمس، ويتفوق بهذه المزايا على هاتف Red Magic، فإذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب يتمتع بأداء قوي ويدعم الشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء والغبار فاختر هاتف أسوس ROG Phone 8.

ولكن، إذا لم تكن مزية الشحن اللاسلكي ودعم مقاومة المياه أولوية لك، فاختر Red Magic 9 Pro، فهو يمتاز بقوة الأداء نفسها التي يتمتع بها هاتف ROG Phone 8 ويُباع بسعر أقل بكثير، كما يأتي مع مروحة تبريد مدمجة؛ مما يعني عدم الحاجة إلى شراء ملحق تبريد منفصل، كما أنه يحتوي على بطارية كبيرة جدًا تساعدك في التمتع بجلسات اللعب الطويلة دون الحاجة إلى شحن الهاتف باستمرار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Asus ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro:

Red Magic 9 Pro Asus ROG Phone 8 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود ، والفضي، والرمادي. الأسود، والرمادي. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Redmagic OS 9. أندرويد 14. الوزن 229 جرامًا. 225 جرامًا. السعر يبدأ من 6 49 دولارًا. يبدأ من 1100 دولار .