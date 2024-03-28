مبيعات هواتف آيفون في الصين تواصل التراجع بنحو حاد

واصلت مبيعات هواتف آيفون في الصين التراجع للشهر الثالث على التوالي، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسة حكومية صينية.

ووفقًا لما ذكره تقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن العلامات التجارية الأجنبية شحنت نحو 2.4 مليون هاتف ذكي خلال شهر فبراير الماضي، وتُعد شركة آبل هي البائع الخارجي الوحيد الذي يتمتع بحصة كبيرة في السوق الصينية، وتشكل هواتف آيفون الغالبية العظمى من تلك الشحنات.

وتراجعت شحنات هواتف آيفون بنسبة قدرها 33% خلال شهر فبراير الماضي مقارنةً بالشهر نفسه في عام 2023 الماضي، ويأتي ذلك استمرارًا للتراجع في شهري يناير وديسمبر، إذ بلغت نسبة الانخفاض 39% و 30% على التوالي.

وتواجه الشركة الأمريكية تحديًا صعبًا في الحد من انخفاض مبيعات هواتف آيفون في الصين، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة قدرها 24% على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن يزيد ذلك التراجع خلال عام 2024 الجاري.

وتعتمد المتاجر الصينية في الوقت الحالي بشكل متزايد على التخفيضات من أجل بيع هواتف آيفون 15‌ المخزنة لديها، كما خفضت آبل نفسها أسعار هواتف آيفون 15 في وقتٍ سابق من العام الجاري في واقعة نادرة الحدوث.

وتواجه آبل بعض التحديات في سبيل الحد من تراجع مبيعات هواتف آيفون في السوق الصينية، ومنها الركود الاقتصادي والمنافسة مع الشركات المحلية، بالإضافة إلى إقدام الصين على حظر استخدام هواتف آيفون في العديد من المؤسسات الحكومية في مجالات توليد الطاقة وبناء الموانئ البحرية والتعدين، والتصنيع والتعليم والاستثمار وغيرها.

وما زال المحللون يتوقعون نموًا على مدار العام لسوق الهواتف الذكية الذي يشهد انكماشًا في الوقت الحالي في الصين، لكنهم يتوقعون أيضًا أن تستمر مبيعات آيفون 15 في الانخفاض أمام المنتجات المنافسة مع اعتمادها على مزايا الذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك قد زار الصين في وقت سابق من شهر مارس الجاري لافتتاح أحد المتاجر الجديدة في مدينة شنغهاي، وحضور منتدى تنمية الصين في بكين، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.