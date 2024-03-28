مايكروسوفت تطور ميزة لإدارة استخدام إيدج للذاكرة

تطور مايكروسوفت ميزة جديدة لتحسين الأداء في متصفح إيدج قد تجذب أشخاصًا إضافيين إلى المتصفح.

ولا يزال إيدج بعيدًا جدًا عن أن يكون الأفضل في مجال المتصفحات، مع أن عملاقة البرمجيات تواصل باستمرار إضافة مزايا جديدة إليه على أمل اكتساب عملاء إضافيين.

وتختبر الشركة محدد ذاكرة الوصول العشوائي المدمج لمنع المتصفح تجاوز الحدود التي يحددها المستخدم، مما يعد خبرًا سارًا لأولئك غير الراضين عن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يستهلكها إيدج.

وتخطط مايكروسوفت للسماح للعملاء بالحد من استخدام ذاكرة الوصول العشوائي أثناء اللعب بالألعاب أو في جميع الأوقات.

ويسمح لك شريط التمرير بتحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يجب ألا يتجاوزها إيدج أثناء العمليات أو في الخلفية.

كما يمكنك أيضًا التحقق من استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي وحدودها في القائمة المنبثقة Browser Essential.

ويعد محدد ذاكرة الوصول العشوائي المدمج بمنزلة إضافة مفيدة لجميع مستخدمي إيدج، وذلك بغض النظر عن مدى قوة أجهزتهم.

ويساعد تقييد استخدام ذاكرة الوصول العشوائي في إعادة تخصيص الموارد للتطبيقات المهمة عند أداء مهام كثيفة الاستخدام للموارد، أو اللعب بالألعاب، أو مجرد استخدام جهاز منخفض المواصفات بذاكرة قليلة مقارنةً بالهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام أندرويد.

وتحذر مايكروسوفت من أن الحد من استخدام ذاكرة الوصول العشوائي قد يؤثر سلبًا في أداء المتصفح.

ويمكنك تجربة عناصر التحكم الجديدة في ذاكرة الوصول العشوائي ضمن متصفح إيدج عن طريق التحديث إلى أحدث إصدار ضمن قناة Canary لمشتركي إيدج إنسايدر.

وإلى جانب محدد ذاكرة الوصول العشوائي، تطور مايكروسوفت طريقة جديدة لتسهيل الوصول إلى ميزة Game View.

وتتمحور الفكرة حول عرض النصائح والأدلة للمستخدمين والمحتويات المفيدة الأخرى عند التبديل من Game View إلى إيدج.

وتتيح الميزة الموجودة في Copilot خيارًا للسماح بتشغيل اللوحة تلقائيًا عند التبديل بين نوافذ اللعبة والمتصفح.

وأعادت مايكروسوفت سابقًا طرح الإصدار رقم 123 من متصفح إيدج للمستخدمين بعد إصلاح مشكلات التوافق مع بعض الإعدادات المخصصة للمؤسسة.