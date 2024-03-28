مؤتمر المطورين WWDC 2024.. إليك أبرز التحديثات المُتوقع أن تُعلنها آبل

أعلنت شركة آبل العام الماضي خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023 الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، بالإضافة إلى إعلان بعض المنتجات الجديدة، وكان أبرزها: نظارة Vision Pro للواقع المُختلط التي أُطلقت في شهر فبراير.

وقبل يومين أعلنت آبل رسميًا موعد انطلاق مؤتمر المطورين العالمي القادم WWDC 2024، وستعلن خلال هذا المؤتمر أبرز التحديثات الرئيسية لأنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، ويشمل ذلك: نظام iOS 18 لهواتف آيفون، ونظام macOS 15 لحواسيب ماك، ونظام watchOS 11 لساعات آبل الذكية، ومن المُتوقع أن تُعلن الشركة بعض التحديثات الأخرى.

إليك المزيد من التفاصيل حول موعد مؤتمر WWDC 2024 والتحديثات المُتوقع إعلانها خلاله:

أولًا: متى سيُعقد مؤتمر WWDC 2024؟

وفقًا لإعلان آبل الذي أطلقته يوم الثلاثاء، من المقرر انعقاد مؤتمر المطورين WWDC 2024 في المدة الممتدة بين 10 و 14 من شهر يونيو 2024.

وفي هذا الحدث، ستكشف آبل عن جميع تحديثات البرامج القادمة، وأبرزها: iOS 18 و macOS 15 و watchOS 11، بالإضافة إلى تحديث جديد لنظام تشغيل أجهزة التلفاز الذكية من آبل ونظام التشغيل الخاص بنظارة الواقع المختلط VisionOS 2.

لا يقتصر الهدف من هذا المؤتمر على الكشف عن الأنظمة الجديدة، بل هو حدث عالمي سنوي مخصص بنحو أساسي للمطورين؛ إذ يجمع هذا المؤتمر جميع مطوري برامج آبل والطلاب للالتقاء والتعلم من بعضهم.

ثانيًا: ماذا ستُعلن آبل في WWDC 2024 غير تحديثات البرامج؟

من المُتوقع أن تركز آبل في الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير الشائعات إلى أن الشركة ستُضيف مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى نظام iOS 18، ومن المُحتمل أيضًا أن تُركز في التحديثات القادمة إلى نظارتها الأولى للواقع المختلط Vision Pro، سواء كان ذلك عبر إضافة مزايا جديدة إلى التحديث الرئيسي القادم لنظام التشغيل الخاص بنظارة فيجن برو، أو عرض تطبيقات جديدة قيد التطوير تابعة لجهات خارجية.

وحتى الآن من غير المعروف إذا كانت آبل ستكشف خلال المؤتمر عن أجهزة جديدة مثل: حواسيب ماك بوك، وشرائح M الجديدة، وأجهزة Mac Studio وغيرها من الأجهزة كما فعلت العام الماضي خلال مؤتمر المطورين WWDC 2023.

ثالثًا: كيف يمكنك مشاهدة مؤتمر WWDC 2024؟

يمكنك مشاهدة مؤتمر المطورين على موقع شركة آبل الرسمي، وقناة الشركة في يوتيوب. ويبدأ هذا الحدث عادة في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، لكننا سنعرف المزيد عند اقتراب موعد المؤتمر.