لينكدإن تختبر خلاصة فيديو تشبه تيك توك

تختبر لينكدإن خلاصة فيديو قصيرة جديدة تشبه تيك توك، مما يجعل منصة التواصل الاجتماعي المهني تنضم إلى العديد من التطبيقات الشهيرة الأخرى التي أطلقت خلاصات فيديو قصيرة بعد ارتفاع شعبية تيك توك، ويشمل ذلك إنستاجرام ويوتيوب وسناب شات.

ورصد أوستن نول، مدير الإستراتيجية في الوكالة الإعلانية المسماة McKinney، الاختبار أول مرة، ونشر عرضًا توضيحيًا قصيرًا يوضح الخلاصة الجديدة الموجودة في شريط التنقل ضمن التطبيق في علامة تبويب الفيديو الجديدة.

وبمجرد النقر على زر الفيديو الجديد، تدخل إلى خلاصة عمودية لمقاطع الفيديو القصيرة التي يمكنك التمرير خلالها.

ويمكنك الإعجاب بالفيديو أو كتابة تعليق أو نشره مع الآخرين. ولم تنشر الشركة تفاصيل بخصوص كيفية تحديد الخلاصة لمقاطع الفيديو التي تعرض للمستخدمين.

وتشبه الإضافة الجديدة خلاصات الفيديو العمودية القصيرة التي تراها في التطبيقات الأخرى، وتتضمن هذه الخلاصات مجموعة متنوعة من المحتوى تتراوح بين مقاطع الفيديو الكوميدية ومقاطع فيديو الطهي، مع أنه من الواضح أن خلاصة لينكدإن تركز على الوظائف والاحتراف.

وكان بإمكانك دائمًا نشر مقاطع الفيديو عبر لينكدإن، مع أن الخلاصة الجديدة مصممة لتعزيز التفاعل والاكتشاف عبر المنصة من خلال تقديم مقاطع فيديو صغيرة الحجم يمكن للأشخاص مشاهدتها بسرعة.

وتقول المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت إن مقاطع الفيديو أصبحت تنسيقًا مرغوبًا لمستخدميها للتعلم من المحترفين والخبراء، ولهذا السبب تختبر طريقة جديدة للمستخدمين لاكتشاف مقاطع الفيديو ذات الصلة.

ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار المبكر، لذا لن يتمكن معظم الأشخاص من الوصول إليها بعد.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة في الوقت الذي جمع فيه العديد من المبدعين متابعين ملحوظين عبر تيك توك لنشر النصائح والخبرات المتعلقة بموضوعات، مثل النمو الوظيفي والبحث عن الوظائف والتطوير المهني.

وتمنح الخلاصة الجديدة ضمن لينكدإن منشئي المحتوى مكانًا جديدًا لنشر المحتوى المرئي والوصول إلى مشاهدين إضافيين.

وقد توفر لينكدإن دخلًا من الخلاصة في وقت ما في المستقبل لإغراء منشئي المحتوى بنشر المحتوى المرئي عبر التطبيق.