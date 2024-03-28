كينجستون تضيف أقراص i-Temp SSD إلى خط المنتجات الصناعية العالية الجودة

أعلنت كينجستون، المتخصصة عالميًا في منتجات الذاكرة وحلول التكنولوجيا، تطويرها سلسلة أقراص الحالة الصلبة (SSD) من الفئة الصناعية والمخصصة لبناة الأنظمة الذين يحتاجون إلى نطاق أوسع من درجات حرارة التشغيل في البيئات القاسية.

وقد صُممت أقراص SSD لأجهزة متنوعة مثل: أكشاك الخدمة الذاتية، واللافتات الرقمية، والروبوتات، ونقاط البيع، والتطبيقات العسكرية والزراعية وغيرها.

وتدعم هذه الأقراص واجهة SATA، لتناسب الفئة الصناعية ضمن درجات حرارة تتراوح بين -40 درجة مئوية و 85 درجة مئوية، وذلك لملاءمة جميع الظروف الجوية.

وتأتي أقراص i-Temp SATA SSD بنوع 2.5 بوصة أو بنوع M.2 2280 وتعمل بواجهة الاتصال SATA بسرعة تصل إلى 3.6 جيجابت/ الثانية، وبحجم قدره 1 تيرابايت.

كما أنها تتضمن ذاكرة 3D NAND عالية السرعة من الجيل القادم وهي بديل مثالي مقارنة بأقراص HDD التقليدية إذ توفر موثوقية عليا وأداء أفضل بعشرين مرة.

وتؤكد كينجستون أن جميع هذه الأقراص تُفحص وتُختبر بدقة وعناية، خاصةً وحدات التحكم في الذاكرة ورقاقات ذاكرة NAND للتحقق من أن جميع وظائف القرص تعمل جيدًا.

وتتضمن أقراص i-Temp SATA SSD برامج ثابتة (firmware) مخصصة لتوفير إدارة حرارية مثالية، وإذا لزم الأمر، يمكن للقرص التوقف عن العمل تلقائيًا للمساعدة في حماية البيانات من الأضرار.

وتجدر الإشارة إلى أن كينجستون تعد أفضلَ موردٍ من موردي الطرف الثالث لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في العالم لعام 2022.

أخيرًا، لم تكشف كينجستون عن أسعار أقراص i-Temp SATA SSD أو وقت توفرها في الأسواق.