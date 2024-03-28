فيفو تكشف عن هاتفها الذكي Vivo V40 SE 5G

كشفت شركة فيفو عن هاتفها الذكي الجديد Vivo V40 SE 5G، وهو هاتف ذكي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة.

ويتميز هاتف فيفو الجديد بشاشة تطلق عليها الشركة اسم Ultra Vision AMOLED بقياس قدره 6.67 إنشات وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في الوضع العادي، و 1800 شمعة فيما يتعلق بمحتوى HDR، وتوفر هذه الدرجة من السطوع إمكانية قراءة ممتازة في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس، كما تقدم الشاشة ألوانًا زاهية تغطي الطيف اللوني ‏DCI-P3 كاملًا.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 4 جين 2 من شركة كوالكوم، الذي يقدم أداءً مُرضيًا فيما يتعلق بالمهام اليومية. ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4x بسعة قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت يمكن زيادتها إلى تيرابايت عبر إدراج بطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما يعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 14 المبنية على نظام أندرويد 14.

ويحتوي ظهر الهاتف على 3 كاميرات مرتبة بشكل رأسي، كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أخرى مساعدة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويضم هاتف Vivo V40 SE 5G بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 44 واطًا، ويمكن شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 50% في أقل من نصف ساعة، كما يتميز الشاحن السريع بمحرك شحن، ومزايا إطالة عمر البطارية وحمايتها من الشحن الزائد.

ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمات مدمج بالشاشة، وهو مقاوم للغبار والرذاذ طبقًا لمعيار IP54، ولم تكشف الشركة عن سعره حتى الآن.