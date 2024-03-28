ظهور وحدة معالجة الرسوم إنتل Arc Battlemage على منصة SiSoftware Sandra

رصد حساب miktdt على منصة X أول وحدة لمعالجة الرسوم المستندة إلى معمارية الجيل القادم إنتل Xe2-HPG Battlemage على منصة بيانات SiSoftware Sandra.

ومن المتوقع أن تأتي معمارية إنتل Battlemage في وقت لاحق من هذا العام بإصدارين؛ وهما: الإصدار الأول باسم Xe2-HPG يستهدف البطاقات الرسومية من الفئة العليا، والإصدار الثاني باسم Xe2-LPG يستهدف وحدة معالجة الرسوم المدمجة في وحدات المعالجة المركزية مثل Lunar Lake.

وتأتي وحدة معالجة الرسوم مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 8 ميجابايت، وذاكرة (VRAM) بحجم قدره 12 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 192 بتًا.

ويلاحظ أن سرعة التردد التي وثقتها منصة بيانات SiSoftware Sandra تبدو بطيئة، إذ تعمل وحدة معالجة الرسوم بتردد يصل إلى 1.8 جيجاهرتز، مما يؤكد أن هذه الرقاقة ما زالت في مرحلة تطوير مبكرة جدًا، ويتوقع أن تتجاوز حاجز 2 جيجاهرتز في الإصدار النهائي.

وفي اختبارات GPGPU، حققت وحدة معالجة الرسوم Battlemage Xe2-LPG القادمة مع 384 وحدة حوسبية نتيجةً تصل إلى 7231 ميجابكسل/ الثانية (Mpix/s)، في حين حققت وحدة معالجة الرسوم القادمة مع 320 وحدة حوسبية نتيجةً تصل إلى 6030.66 ميجابكسل/ الثانية.

وللمقارنة، حققت وحدة معالج الرسوم Arc A770 نتيجة تصل إلى 11058 ميجابكسل/ الثانية في حين حققت وحدة معالجة الرسوم Arc A750 نتيجة تصل إلى 9927 ميجابكسل/ الثانية.

ويمكن توقع تحسن الأداء كثيرًا في الإصدار النهائي من رقاقة وحدة معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية الجيل القادم Battlemage.