“سدايا” تسخر حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مبادرة السعودية الخضراء

سخرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حلول الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرة السعودية الخضراء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ وذلك لتعزيز توجه المملكة مع دول العالم لحماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة تُسهم بنحو قوي في تحقيق الجهود العالمية تجاه المحافظة على البيئة.

وتتواءم جهود (سدايا) مع التوجه العام الذي اتخذته المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 لرسم خطوات فاعلة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 للمحافظة على كوكب الأرض.

يوم مبادرة السعودية الخضراء:

وفي يوم مبادرة السعودية الخضراء الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إقراره رسميًا في 27 من مارس من كل عام، نستذكر أهمية العمل البيئي الوطني، وتأكيد التزام المملكة المستمر بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة وتضافر جهودها مع دول العالم والمنظمات الدولية للمحافظة على كوكب الأرض، وجهود المبادرة في تعزيز وعي المجتمعات البشرية بأهمية المحافظة على استقرار البيئة والمساهمة الفعّالة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ودعمًا لذلك التوجه الوطني وظفت (سدايا) تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية لمكافحة آثار التغير المناخي بما يشمل: الإسهام في دعم زراعة 10 مليارات شجرة بكفاءة عالية عبر تحديد أكثر الأماكن كفاءة لزراعة هذه الأشجار، وتصنيفها لما تحتاج إليه كل شجرة على حدة، وفقًا لبيانات مناخ المنطقة وحالة التربة وعناصرها ورطوبتها وكمية المياه المتوفرة حواليها، وكذلك ملاءمة المناخ مع النبات الذي يتوافر مع هذه المنطقة.

وانطلاقًا من المهام الرسمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي عملت (سدايا) على تطوير إمكاناتها في هذا المجال إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات البيئية ومنها: تحديد الأماكن غير الصالحة للزراعة في العالم على نحو أكثر كفاءة، مثل: تحديد الأراضي المتدهورة، والجافة، والقلوية والملحية.

علاوةً على اتباع ممارسات الاستدامة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق ما نسبته من 5% إلى 10% من هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، عبر أساليب متعددة مثل: التنبؤ بالظواهر ومراقبة الانبعاثات والأنظمة المتكاملة التي يحكمها الذكاء الاصطناعي والتي تُسهم في الاستخدام الفعال للطاقة.

دور المنصة الوطنية للمدن الذكية:

وفي سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ عملت (سدايا) من خلال المنصة الوطنية للمدن الذكية على متابعة التشجير والمسطحات الخضراء في مدينة الرياض بالأقمار الاصطناعية؛ لبناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات لعرض رؤية تصويرية لمواقع المسطحات الخضراء في الرياض، وعرض نسبة المسطحات الخضراء من إجمالي مساحتها، ومؤشرات لأعلى الأحياء في مؤشر المسطحات الخضراء.

بالإضافة إلى بناء مؤشر يقيس نسبة المسطحات الخضراء في نطاق أحياء مدينة الرياض والدرعية، وتوفير أداة في المنصة الوطنية للمدن الذكية خاصة بعرض ومتابعة مستويات المسطحات الخضراء وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وأمانة منطقة الرياض لتطوير حلول ذكية نوعية تُعزز جودة الحياة في المنطقة.

سمو نائب أمير منطقة الرياض: سعدت بزيارتي لهذا الصرح الوطني المؤثر في حياة المواطنين والمقيمين، فبدعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ثم بعزيمة شبابنا تثبت سدايا يوماً بعد يوم أن "المستحيل ليس سعودياً". https://t.co/p8hr79ohU5 pic.twitter.com/DKIj4Q2xVO — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) March 28, 2024

برنامج الكوكب الذكي:

أطلق مركز الذكاء الاصطناعي في البيئة والمياه والزراعة – الذي أسسته سدايا بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عام 2022 – (برنامج الكوكب الذكي)، وهو عبارة عن منصة ذكية لبيانات الأرض تستخدم بياناتها التاريخية لبناء خوارزميات تنبئية، وتصميم عدة حلول أولية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي ومشاركتها مع المحميات ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ من أجل إيجاد حلول مبتكرة للمساعدة في الاستفادة من إمكانات الموارد غير المستغلة واستدامتها، والكشف عن التغير في الغطاء النباتي، ورصد ومراقبة المحاصيل الزراعية، ومراقبة تغير المسطحات المائية.

مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة:

لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي بما ينعكس على أعمال مختلف القطاعات، أعلنت وزارة الطاقة بالتعاون مع (سدايا) إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرات هذا القطاع التنموي، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية لديه في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة المملكة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعمل المركز على مشروع التنبؤ بإنتاج الطاقة المتجددة على مدد زمنية مختلفة عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي وذلك لتحسين استقرار الشبكة الكهربائية وإدارتها بكفاءة عالية، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أقصى قدر من إنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمواقع إنتاج الطاقة المتجددة.

المنتدى العالمي للمدن الذكية في الرياض:

نظمت (سدايا) أيضًا خلال شهر فبراير الماضي المنتدى العالمي للمدن الذكية في مدينة الرياض تحت شعار (حياة أجود) بمشاركة 100 متحدث، يمثلون 40 دولة حول العالم، واشتمل على عدة موضوعات هامة منها: تخصيص موضوع حول التخطيط للمدن الخضراء والمستدامة في العقد القادم شارك فيها نخبة من الخبراء في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي في العالم وجرى خلاله نقاشات ملهمة.