جوجل تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى Pixel 8

أعلنت جوجل نيتها جلب نموذجها اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي Gemini Nano إلى هواتفها الذكية Pixel 8.

ويعد Gemini Nano بمنزلة نموذج ذكاء اصطناعي مصمم للتشغيل محليًا عبر الأجهزة.

ويأتي الإعلان بعد الإطلاق الناجح في أواخر العام الماضي لهاتف Pixel 8 Pro، إلى جانب إطلاق سامسونج في شهر يناير لتشكيلة Galaxy S24.

ويتميز هاتف Pixel 8 بشريحة Tensor G3 نفسها الموجودة ضمن Pixel 8 Pro، وهي شريحة صممتها جوجل لتسريع أداء الذكاء الاصطناعي.

ويعني ذلك أن التجربة الشاملة يجب أن تكون متشابهة مع كلا الجهازين. ويأتي Gemini Nano إلى هواتف Pixel 8 الذكية بصفته معاينة للمطورين فقط في الوقت الحالي.

وتريد جوجل جمع التعليقات والتحقق من أن كل شيء يعمل بسلاسة عبر الهاتف ذي المواصفات المنخفضة مقارنةً بمواصفات Pixel 8 Pro.

ويعد هذا تغييرًا مفاجئًا إلى حد ما لشركة جوجل بعد أن قالت في الأصل إن Pixel 8 لا يمكنه التعامل مع Gemini Nano الموجود عبر الجهاز بسبب القيود العتادية، مع أن الهاتف يتميز بالشريحة نفسها الموجودة في Pixel 8 Pro.

ويعد الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين في تخصيص ذاكرة الوصول العشوائي، وهو أمر لا يبدو أنه يؤثر جدًا عندما يتعلق الأمر بتشغيل الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز.

وتوسع جوجل ميزتين تستفيدان من النموذج اللغوي الكبير، وكلتا الأداتين متاحتان لمستخدمي Pixel 8 Pro.

ويحصل تطبيق Recorder على ميزة التلخيص المحسنة التي تعمل محليًا عبر الجهاز بدعم من Gemini Nano.

وتوجد أداة مماثلة، مع أنها تتطلب اتصالًا بشبكة الإنترنت. وبمجرد وصول Gemini Nano، لن يلزم إرسال البيانات إلى الخادم بعد الآن. وتستطيع هذه الميزة أيضًا إنشاء ملخصات للمحادثات المسجلة.

ويعمل Gemini Nano أيضًا على تشغيل مجموعة أدوات الرد الذكي في لوحة المفاتيح Gboard. وتقترح هذه الميزة ردودًا على الرسائل وتدرك أيضًا سياق المحادثات.

وبدأت هذه الميزة بصفتها ميزة حصرية لتطبيق واتساب، مع أن جوجل وسعتها سابقًا لتشمل Line و KakaoTalk.

وتعد جوجل بتوفير دعم لتطبيقات مراسلة إضافية في الأشهر المقبلة، دون الحديث في الوقت الحالي عن تطبيقها للرسائل.

ويشغل Gemini Nano ميزة Magic Compose عبر الجهاز في تطبيق الرسائل ضمن Pixel 8 Pro و Galaxy S24، مع أن عملاقة البحث لم تعلن إذا كانت هذه الميزة المحددة قد تصل إلى Pixel 8.

وقالت جوجل: “قد يؤدي تشغيل نماذج لغوية كبيرة عبر هواتف ذات مواصفات ذاكرة وصول عشوائي مختلفة إلى توفير تجارب مستخدم مختلفة، لذلك اختبرنا ذلك وتحققنا من صحته عبر Pixel 8. يسعدنا إتاحة الفرصة للمتحمسين والمطورين لتجربة Gemini Nano”.