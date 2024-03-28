إطلاق البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية في السعودية

أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ قدره 312 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة، بحضور معالي المهندس عبدالله السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعالي يوسف البنيان؛ وزير التعليم السعودي، والدكتور محمد بن عويض العتيبي؛ المشرف العام على الهيئة، وعدد من أصحاب المعالي والهيئات ورؤساء الجامعات والجهات البحثية في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المراكز والمختبرات البحثية في المملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية التي أعلنها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

وجرى إعلان 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، حيث اشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية منها 41% من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27% لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19% للريادة في الطاقة والصناعة، و13% ضمن اقتصاديات المستقبل، وحيث يُعدّ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية السعودية 2030.

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة @aalswaha ومعالي وزير التعليم @minister_moe_sa ومعالي وسعادة رؤوساء الجامعات، احتفينا اليوم بأول حزمة لدعم المختبرات البحثية في المملكة وتمويلها بـ 312 مليون ريال، وأطلقنا بوابة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، لدعم وتمكين قطاع البحث… pic.twitter.com/EB67BTOfKY — هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) March 27, 2024

إطلاق البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية:

أطلقت الهيئة أيضًا خلال الحفل البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة في المملكة، وذلك بهدف تسهيل وصول الجهات إلى البنية التحتية البحثية دعمًا للمبتكرين والمبدعين وتشجيعًا للابتكار المفتوح.

بوابة الوصول المفتوح؛ هي عبارة عن منصة تربط الباحثين والمبتكرين بالبنية التحتية البحثية المتوفرة في الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة، وتمكن الباحثين من طلب الوصول إلى الأشخاص والجهات في منظومة البحث والابتكار؛ وذلك من خلال تمكين طلب الوصول إلى المعامل والمختبرات البحثية في المملكة.

تُعدّ البنية التحتية البحثية من الممكنات الرئيسية لمخرجات البحث والتطوير والابتكار للدولة، إلا أن تأثيرها لا يظهر بنحو مباشر من خلالها، وإنما من خلال مستخدميها؛ لذلك، يعد وصول المستخدمين إلى البنية التحتية البحثية شرطًا أساسيًا لتحقيق الابتكار والتميز العلمي والتأثير الاجتماعي والاقتصادي. على مدى العقود الماضية، استثمرت المملكة بنحو كبير في البنية التحتية البحثية التي تديرها المؤسسات المضيفة مثل: مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات البحثية.