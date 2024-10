أمازون تطلق تطبيقًا لمسح راحة يدك عبر هاتفك

أعلنت أمازون إطلاق تطبيقها الجديد لخدمة تعرف راحة اليد دون تلامس تتيح للعملاء تمرير راحة يدهم فوق الجهاز للشراء من أماكن محددة Amazon One.

وبدلًا من الاشتراك في Amazon One في موقع فعلي للبيع بالتجزئة، تتيح لك الشركة الآن الاشتراك في Amazon One مباشرةً من هاتفك عبر تنزيل تطبيق Amazon One المتوفر لأجهزة iOS أو أندرويد والتقاط صورة لكف اليد مباشرة في المنزل.

وبمجرد إنشاء حساب عبر الإنترنت وإضافة طريقة دفع، تضاف راحة يد المستخدم إلى النظام ويمكن استخدامها للدفع والدخول والتحقق من العمر ومكافآت الولاء في مئات المتاجر والملاعب والمطارات ومراكز اللياقة البدنية والمزيد.

وطالبت الشركة سابقًا المستخدمين بزيارة المواقع الفعلية للتسجيل في Amazon One، مما يتيح لك إجراء عملية شراء أو التحقق من عمرك بناءً على بصمة اليد المرتبطة بحسابك في أمازون.

وتتاح الخدمة في جميع متاجر Whole Foods في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبعض مواقع Panera Bread، بالإضافة إلى أكثر من 150 ملعبًا ومطارًا ومراكز للياقة البدنية ومتاجر صغيرة.

وتستخدم Amazon One الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بنية وريد راحة يدك لإنشاء نموذج رقمي فريد يعتمد على خصائص راحة يدك، الذي يُتعرّف عند مسح يدك ضوئيًا في المتجر.

وتقول أمازون إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة الصورة من كاميرا الهاتف مع صور الأشعة تحت الحمراء من جهاز Amazon One.

وتحتاج إلى إضافة طريقة دفع إلى التطبيق وتحميل صورة لبطاقة هويتك إذا كنت تخطط لاستخدام الخدمة للتحقق من العمر. ويمكنك أيضًا ربط برامج الولاء والتذاكر الموسمية وعضويات الصالة الرياضية.

وأثارت التكنولوجيا بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، مع أن أمازون تقول إن صور راحة اليد المحملة داخل التطبيق مشفرة وترسل إلى مجال Amazon One الآمن في سحابة Amazon Web Service.

وتقول أيضًا إن التطبيق يتضمن طبقات إضافية للكشف عن الانتحال، مضيفة أنه لا يمكنك حفظ أو تنزيل صور الكف عبر هاتفك.

وأشارت أمازون إلى استخدام Amazon One أكثر من 8 ملايين مرة. ويأتي إطلاق التطبيق بعد توسع أمازون في التكنولوجيا لأغراض هوية المؤسسة، مما يمنح الشركات القدرة على مصادقة الموظفين عند الدخول.