يحمل الكثير من الأشخاص أكثر من هاتف ذكي معهم في كل مكان؛ إذ يستخدمون واحدًا للعمل، والآخر للاستخدامات الشخصية. ولكن يمكنك استخدام رقمين مختلفين في الجهاز نفسه باستخدام الهاتف الذي يدعم تشغيل شريحتي SIM، وهذه الهواتف تحتوي على مساحة لبطاقتين، ويمكنك التبديل بينهما بسهولة ببضع نقرات.

في الوقت الحالي، يستخدم بعض الأشخاص شريحة SIM مادية مع شريحة eSIM، ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف يدعم تشغيل شريحتي SIM ماديتين، فيمكنك اختيار واحد من القائمة التالية التي تتضمن مجموعة من أفضل هواتف أندرويد التي تدعم تشغيل شريحتي SIM:

1- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

يُعدّ هاتف Galaxy S24 Ultra أفضل هاتف أندرويد متوفر في السوق في الوقت الحالي، وهو أفضل هاتف يدعم تشغيل شريحتي SIM ماديتين، وهذه المزية غير متوفرة في الهواتف الرائدة الأكثر شعبية في الوقت الحالي مثل: Google Pixel 8 Pro و iPhone 15 Pro.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم Galaxy S24 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، ويعمل بإصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.

2- هاتف OnePlus 12:

OnePlus 12 هو أحدث هاتف رائد تطلقه شركة ون بلس، ويُعدّ من أبرز هواتف أندرويد الرائدة التي تدعم تشغيل شريحتي SIM.

يضم هاتف OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2)، وتأتي الشاشة بمقاس قدره 6.82 بوصات وتتمتع بسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. كما يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير في الساعة، ويمتاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ يستمر بالعمل مدة تصل إلى 14 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تصل إلى 18 ساعة عند بث مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بالأداء، يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم OxygenOS 14.

يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر يبدأ من 800 دولار.

3- هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro:

يُعدّ هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro من أحدث وأفضل هواتف الألعاب، وهو أيضًا من أبرز هواتف أندرويد التي تدعم تشغيل شريحتي SIM.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (LTPO AMOLED) تمتاز بسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع، ويبلغ حجمها 6.78 بوصات. ويعمل هاتف ROG Phone 8 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 الذي يمتاز بقوة الأداء والسرعة في التعامل مع المهام المختلفة، خاصة المهام الكثيفة؛ مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بألعاب الفيديو دون أي مشكلات في الأداء، ويحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة.

يُباع هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro بسعر يبدأ من 1200 دولار.

4- هاتف Galaxy A14 5G:

يُعدّ هاتف Galaxy A14 5G من أفضل الهواتف المتوسطة التي تدعم تشغيل شريحتي SIM، وهو مناسب لأي شخص يبحث عن هاتف يسمح بتشغيل شريحتي SIM ويُباع بسعر متوسط.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، ويعمل بمعالج (MediaTek Dimensity 700) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر.

يضم هاتف Galaxy A14 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

يُباع هاتف Galaxy A14 5G بسعر يبدأ من 180 دولارًا.

5- هاتف Oppo Find N2 Flip:

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد صغير الحجم وقابل للطي ويدعم تشغيل شريحتي SIM فإن هاتف OPPO Find N2 Flip هو المناسب لك.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (+Mediatek Dimensity 9000) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 44 واطًا.

يضم هذا الهاتف شاشة رئيسية داخلية من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.8 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تضم شاشة خارجية من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 3.26 بوصات.

يضم هاتف OPPO Find N2 Flip كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يُباع هاتف OPPO Find N2 Flip بسعر يبدأ من 450 دولارًا.