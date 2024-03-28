أبرز السماعات اللاسلكية لهواة الألعاب

تمتاز السماعات اللاسلكية المصممة لهواة الألعاب بتصميمها المريح الذي يسمح لك باستخدامها لساعات طويلة دون الشعور بالانزعاج أو الألم في الأذن، كما تمتاز العديد من هذه السماعات بدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وتوفر تجربة صوتية غامرة.

فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وتبحث عن سماعات لاسلكية تتمتع بمواصفات قوية ومصممة خصوصًا لهواة الألعاب، يمكنك اختيار واحدة من القائمة التالية:

1- سماعات سوني INZONE Buds:

تُعدّ INZONE Buds من سوني من أفضل السماعات اللاسلكية للألعاب، وتمتاز بالتصميم الأنيق، ودعم خاصية إلغاء الضوضاء، كما تمتاز بعمر البطارية الطويل.

توفر هذه السماعات تجربة صوتية غامرة للتمتع بجلسات اللعب، وبفضل دعم خاصية إلغاء الضوضاء ستتمكن من تحسين تجربة اللعب، كما يمكنك تخصيص بعض الإعدادات الخاصة بالصوت والمزايا التي تدعمها سماعات INZONE Buds عبر التطبيق الخاص بالسماعات.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل مدة تصل إلى 12 ساعة.

تُباع سماعات سوني INZONE Buds بسعر قدره 799 ريالًا سعوديًا.

2- سماعات JBL Quantum TWS:

تُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية Quantum TWS من JBL بديلاً قويًا لسماعة سوني INZONE Buds، فهي تأتي أيضًا بتصميم أنيق، وتوفر صوتًا عالي الجودة وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء لكنها تُباع بسعر أقل بكثير من سعر سماعة سوني، ومع ذلك تتفوق سماعة سوني عليها بعمر البطارية وجودة إلغاء الضوضاء.

تدعم سماعات JBL الاتصال المتعدد النقاط؛ مما يسمح لك بتوصيلها بجهاز الألعاب والهاتف في الوقت نفسه، وهذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية في أثناء اللعب باستخدام PlayStation 5 على سبيل المثال دون الحاجة إلى إزالة السماعة، وتأتي هذه السماعات مع تطبيق يمكنك تثبيته في هاتفك لتخصيص إعدادات الصوت.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن لسماعات Quantum TWS من JBL الاستمرار بالعمل مدة قدرها 8 ساعات.

تُباع سماعات JBL Quantum TWS بسعر قدره 335 ريالًا سعوديًا.

3- سماعات Razer Hammerhead Pro:

تحتوي سماعات الأذن اللاسلكية Razer Hammerhead HyperSpeed على إضاءة قابلة للتخصيص، وتسمح لك هذه المزية بضبط ألوان الإضاءة وأنماطها عبر التطبيق المصاحب للسماعات، لكن تجب معرفة أن هذه الإضاءة تؤثر في عمر بطارية السماعات.

توفر سماعات Hammerhead HyperSpeed صوتًا غامرًا وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء التي يمكن تعديل شدتها عبر التطبيق الخاص بالسماعة. ويمكن لهذه السماعات الاتصال بالهاتف وجهاز الألعاب في الوقت نفسه، وعند تفعيل وضع عدم الإزعاج في هاتفك يمكن أن يقلل من التشتت في أثناء جلسات اللعب عن طريق إيقاف المكالمات الهاتفية.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن لهذه السماعات الاستمرار بالعمل مدة قدرها 6 ساعات ونصف.

تُباع سماعات Razer Hammerhead Pro بسعر قدره 737 ريالًا سعوديًا.

4- سماعات SteelSeries Arctis Nova 7:

توفر سماعات SteelSeries Arctis Nova 7 صوتًا عالي الجودة والوضوح، وتمتاز بالتصميم المريح ولن تسبب لك الانزعاج حتى في أثناء جلسات اللعب الطويلة، وتتمتع بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 38 ساعة.

يمكن توصيل هذه السماعات بأجهزة الألعاب مثل: PS4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series X/S والحواسيب الشخصية والهواتف الذكية، وإذا كنت تستخدم Nova 7 بنحو أساسي مع حاسوبك الشخصي، فيمكنك استخدام برنامج SteelSeries GG لتفعيل مزية SteelSeries Sonar التي توفر صوتًا محيطيًا وتعزز صوت اللعبة بنحو كبير.

تُباع سماعات SteelSeries Arctis Nova 7 بسعر قدره 698 ريالًا سعوديًا.

5- سماعات Xbox Wireless:

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية مصممة لأجهزة الألعاب Xbox وتُباع بسعر متوسط، فيمكنك اختيار سماعات Xbox Wireless التي تُباع بسعر قدره 535 ريالًا سعوديًا.

تتضمن هذه السماعات وسادات أذن ناعمة ومريحة تسمح لك بالاستمتاع بجلسات اللعب الطويلة دون الشعور بالانزعاج أو ألم في الأذن. وتوفر سماعات Xbox Wireless صوتًا عالي الجودة، وتدعم الاقتران المتعدد النقاط لتتمكن من توصيلها في هاتفك وجهاز اللعب أو الحاسوب في الوقت ذاته.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر سماعات Xbox Wireless بالعمل مدة قدرها 15 ساعة.