هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق برنامج “مدارك” لتمكين القدرات الوطنية في قطاع الفضاء

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية إطلاق برنامج (مدارك)، الهادف إلى تمكين القدرات الوطنية لبناء مستقبل مستدام للقطاع، والاستفادة من ذوي الخبرة للتركيز في المسارات المهنية المتخصصة بقطاع الفضاء، إضافة إلى بناء أساس معرفي في علومه، وبدء رحلة تعلم المشاركين وصقل مهاراتهم، بما يسهم في نمو قطاع الفضاء.

وبينت الهيئة أن البرنامج سيقام بالشراكة مع جامعة الفضاء الدولية في فرنسا، ومعهد جورجيا التقني، وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية، وشركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، وجامعة اليمامة كشريك تعليمي، فيما ستقدم مساراته حضوريًا في مدينة الرياض ومحافظة جدة، كما سيتيح للمسجلين الحضور افتراضيًا في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في البرنامج يتيح الانضمام لأحد ثلاث مسارات متخصصة، وهي:

مسار تطوير أعمال الفضاء: يتضمن تقديم فهم شامل لاقتصاد الفضاء والتمكن من المهارات اللازمة للمساهمة في نجاح مشاريعه.

مسار برمجيات وبيانات الفضاء: يتطلع إلى التعريف بمصادر البيانات والبرمجيات اللازمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالفضاء وتطبيقات الأقمار الصناعية.

مسار هندسة الفضاء: يسعى إلى تعزيز قدرة المشاركين على استكشاف تخصصات الفضاء الهندسية، وتعرّف تصميم وصيانة المركبات الفضائية والتحكم في تقنياتها.

بالشراكة مع جهات متخصصة عالميا.. #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تطلق برنامج #مدارك المتخصص في قطاع الفضاء سجّل الآن:https://t.co/QltLU14yEy pic.twitter.com/eaWrWziC68 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) March 26, 2024

ولفتت الهيئة إلى أن برنامج مدارك يستهدف عبر مسار تطوير أعمال الفضاء حديثي التخرج والمهنيين ذوي الخبرة في الإستراتيجية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والقانون، كما يستقطب مسار برمجيات وبيانات الفضاء حديثي التخرج والمهنيين المتخصصين في علوم الحاسب، وعلوم البيانات، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، ويخصص مسار هندسة الفضاء لحديثي التخرج والمهنيين العاملين في تخصصات الهندسة.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة ببرنامج (مدارك) إلى مراعاة اشتراطات القبول التي تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال ذي صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، واستكمال جميع متطلبات التسجيل، مع التحقق من القدرة على المشاركة في البرنامج حسب التواريخ والأوقات المحددة طوال مدة إقامته، وذلك خلال المدة الممتدة من 5 مايو إلى 15 من أغسطس 2024، وعبر صفحة التسجيل المخصصة عبر هذا الرابط.