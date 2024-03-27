مايكروسوفت تجلب دعم الملحقات إلى ألعاب xCloud

بدأت مايكروسوفت بمعاينة دعم الفأرة ولوحة المفاتيح لمنصتها للألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming.

وأصبح بإمكان مستخدمي برنامج إكس بوكس إنسايدر بدء اللعب باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح في متصفحي إيدج أو كروم أو تطبيق إكس بوكس عبر أجهزة الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

ويأتي ذلك بعد عامين تقريبًا من إعلان عملاقة البرمجيات أنها تستعد لإضافة دعم الفأرة ولوحة المفاتيح إلى خدمة Xbox Cloud Gaming.

وظهرت أول مرة معلومات تفيد بأن الشركة تخطط لدعم الفأرة ولوحة المفاتيح في شهر مارس 2022، ومن ثم اقترح أن الخيار قد يكون متاحًا بحلول شهر يونيو من ذلك العام، مع أن ذلك لم يحدث.

ولن تدعم مايكروسوفت كل الألعاب أثناء المعاينة، مع أن هناك مجموعة كبيرة من الألعاب، ويشمل ذلك فورتنايت و Sea of Thieves و Halo Infinite.

وتحذر مايكروسوفت من أن بعض الألعاب قد تعرض عناصر واجهة مستخدم وحدة التحكم لمدة وجيزة قبل التكيف مع إدخال الفأرة ولوحة المفاتيح بعد بدء التفاعل مع اللعبة.

وفي حال كنت مهتمًا بتجربة الألعاب باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح في إصدار المتصفح من Xbox Cloud Gaming، فإنك بحاجة إلى اللعب بالألعاب في وضع ملء الشاشة لكي تتمكن اللعبة من تعرف المؤشر بصفته طريقة إدخال، وفقًا لشركة مايكروسوفت.

وتحتاج إلى أن تكون مشتركًا في Game Pass Ultimate إلى جانب التسجيل في برنامج PC Gaming Preview.

وإذا كنت تريد الخروج من وضع الفأرة ولوحة المفاتيح واستخدام ذراع تحكم إكس بوكس بدلًا من ذلك، فإن هناك اختصار ALT+F9 لتنفيذ ذلك.

وفيما يلي القائمة الكاملة للألعاب التي تعمل في وضع الفأرة ولوحة المفاتيح عبر Xbox Cloud Gaming:

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2