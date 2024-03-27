كوالكوم تقدم منصتين صوتيتين مع تسريع الذكاء الاصطناعي

كشفت كوالكوم عن الجيل الثالث من شرائح الصوت من الفئة المتميزة والمتوسطة Qualcomm S3 Gen 3 و Qualcomm S5 Gen 3.

وتحل Qualcomm S3 Gen 3 و Qualcomm S5 Gen 3 محل Qualcomm S3 Gen 2 و Qualcomm S5 Gen 2 التي أعلنتها الشركة أول مرة في عام 2022.

وتوفر الشريحتان قوة معالجة إضافية، ويشمل ذلك تسريع الذكاء الاصطناعي لشريحة Qualcomm S5 Gen 3، وتحسينات على جودة الصوت، ويمكن استخدامهما في المنتجات التي تعد جزءًا من برنامج Qualcomm Voice & Music Extension.

وتتميز Qualcomm S5 Gen 3 الآن بوحدة معالجة مركزية بتردد قدره 200 ميجاهرتز مقارنةً بتردد قدره 80 ميجاهرتز في Qualcomm S5 Gen 2، إلى جانب وحدة معالجة الإشارة الرقمية الجديدة بتردد قدره 350 ميجاهرتز مقارنةً بتردد قدره 240 ميجاهرتز في Qualcomm S5 Gen 2، كما توجد أيضًا ذاكرة أكبر بمقدار 1.5 مرة مقارنةً بالشريحة القديمة.

وكان يجب في السابق إجراء حسابات الذكاء الاصطناعي عبر معالج الإشارة الرقمية DSP. وحصلت Qualcomm S5 Gen 3 على معالج إشارة رقمية معزز، مع أن الشريحة تتضمن مسرعًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي يوفر قوة حوسبة كبيرة تصل إلى 50 مرة.

ويمكن استخدام مسرع الذكاء الاصطناعي في أشياء، مثل إلغاء الضوضاء النشط ANC المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة الصوت. وأضافت كوالكوم أجهزة مخصصة لأشياء، مثل التعويض عن فقدان السمع ووضع الشفافية وإدارة الضوضاء.

وأصبحت Qualcomm S3 Gen 3 أسرع أيضًا، مع أن الترقيات أكثر تواضعًا. ولا تزال تحتوي وحدة معالجة مركزية ثنائية النواة بتردد قدره 80 ميجاهرتز، مع أن كوالكوم عززت معالج الإشارة الرقمية إلى تردد قدره 240 ميجاهرتز.

وتدعم الشريحة الذكاء الاصطناعي من كوالكوم، مع أن مسرع الذكاء الاصطناعي مفقود. وتعد هذه الشريحة من الفئة المتوسطة، مع أنها لا تزال تدعم أشياء، مثل Google Fast Pair و Qualcomm TrueWireless Mirroring و Auracast والمزيد.

وتتميز Qualcomm S3 Gen 3 و Qualcomm S5 Gen 3 بكفاءة عالية في استخدام الطاقة ويمكنهما بث الموسيقى مع استهلاك طاقة قدره 4 ميلي أمبير فقط.

ويتيح برنامج Qualcomm Voice & Music Extension Program لصانعي سماعات الرأس الاستفادة من تقنية كوالكوم في منتجاتهم. ويتضمن ذلك أشياء، مثل الصوت المكاني وإلغاء الصدى، إلى جانب تتبع الصحة، إذ يمكن لبعض السماعات قياس معدل ضربات القلب.