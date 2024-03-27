فورد تطلق سيارتها الكهربائية Explorer

أطلقت فورد سيارتها الكهربائية Explorer في أوروبا مع مدى يصل إلى 600 كم وسعر يبدأ من 40 ألف جنيه إسترليني (نحو 50 ألف دولار).

وتأمل الشركة تعزيز المبيعات في المنطقة من خلال هذه السيارة الكهربائية الجديدة والمحسنة.

وكشفت فورد عن Explorer الكهربائية منذ ما يزيد قليلًا على عام، وهي أول سيارة كهربائية مبنية على منصة MEB من فولكس فاجن.

وتجمع Explorer بين الهندسة الألمانية والأسلوب الأمريكي. وقالت فورد إن Explorer الكهربائية هي الأولى في موجة من السيارات الكهربائية الجديدة التي تعيد اختراع العلامة التجارية في أوروبا.

وصممت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المتوسطة الحجم من فورد للمغامرات العائلية مع مساحة تخزين قدرها 470 لترًا تقريبًا ومقاعد تتسع لخمسة ركاب.

وزودت فورد سيارة Explorer بشاشة لمسية ضخمة بقياس قدره 15 بوصة مع نظام معلومات ترفيهي متصل بالكامل، ويشمل ذلك التوافق مع أندرويد أوتو وآبل كاربلاي ونظام مساعدة السائق المتقدم.

وتدعم السيارة الشحن السريع بقوة قدرها 185 كيلوواط، ويمكن إعادة شحن البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة في نحو 25 دقيقة.

وقالت فورد سابقًا إنها تعتزم إطلاق Explorer و Explorer Premium بحلول نهاية عام 2023، مع أسعار متوقعة تبدأ من أقل من 45 ألف يورو (نحو 50 ألف دولار).

وأخرت فورد عملية الإطلاق لأن البطارية لم تتوافق مع اللوائح الجديدة، وأعادت الشركة تصميم السيارة الكهربائية باستخدام بطارية جديدة من النيكل والمنغنيز والكوبالت NMC لتتوافق مع اللوائح.

وأدى التأخير إلى زيادة تحسين السيارة وجعلها تنافسية، إذ استخدمت فورد الوقت الإضافي لإنجاز كل شيء، والتحقق من أنها تقدم سيارة مثالية لعملائها.

وتوفر البطارية الجديدة مدى يصل إلى 600 كم، متجاوزة المدى الذي توقعته فورد في البداية وهو 500 كم.

ويبدأ سعر السيارة ذات المحرك الواحد بقوة قدرها 286 حصانًا من 45875 جنيهًا إسترلينيًا (58 ألف دولار) مع بطارية بسعة قدرها 77 كيلوواط.

في حين زودت فورد السيارة الثنائية المحرك بمحرك بقوة قدرها 340 حصانًا مع بطارية بسعة قدرها 79 كيلوواط.

ويأتي الإصدار القياسي مع بطارية بقوة قدرها 52 كيلوواط مقترنة بمحرك كهربائي واحد بقوة قدرها 170 حصانًا، وذلك بسعر يبدأ من 39875 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 50 ألف دولار).