سامسونج تجلب Galaxy AI إلى هواتفها الرائدة

تتلقى هواتف سامسونج Galaxy S23 و +S23 و S23 Ultra و S23 FE، بالإضافة إلى هاتفي Galaxy Z Flip 5 وGalaxy Z Fold 5 القابلين للطي في تاريخ 28 مارس One UI 6.1، وهو التحديث الذي يجلب مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Galaxy AI.

وفي حال كنت تستخدم أحد أجهزة جالاكسي الرائدة لعام 2023 وتريد تجربة الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع به مالكو Galaxy S24، فإن الشركة تجلب مزايا Galaxy AI لعدد أكبر من المستخدمين عبر نظام جالاكسي البيئي.

وفيما يتعلق بالأجهزة اللوحية، فإن سامسونج ترسل التحديث إلى إصدارات الشبكة اللاسلكية من Galaxy Tab S9 و +Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Ultra، في حين تتلقى الإصدارات الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التحديث في شهر أبريل.

واستبعدت سامسونج جهازي Galaxy Tab S9 FE و +Galaxy Tab S9 FE من الحصول على التحديث.

ويعد إطلاق Galaxy AI بداية حقبة جديدة لهواتف جالاكسي الذكية، إذ تقدم تجارب محسنة تستغل قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التواصل عبر حواجز اللغة، ونشر إبداعاتك، وزيادة الإنتاجية.

وتشمل الميزات:

Circle to Search: تعد هذه الميزة مشابهة لميزة Google Lens، مع أنه من الأسهل الوصول إليها.

الترجمة المباشرة: ترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي للمكالمات الهاتفية مع التسميات التوضيحية المباشرة الاختيارية أيضًا.

التحرير التوليدي: تتيح هذه الميزة تغيير حجم الكائنات وإزالتها وملء الخلفية دون الحاجة إلى مهارات فوتوشوب.

مساعد الدردشة: تعد هذه الميزة مخصصة للوحة مفاتيح سامسونج، وتقدم الترجمة والنصائح بخصوص أسلوب الكتابة والتعديلات الإملائية والنحوية.

مساعد الملاحظات: توفر هذه الميزة الملخصات التلقائية وترجمات الملاحظات.

مساعد النسخ: توفر هذه الميزة إمكانية تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصية.

وتعد هذه المزايا مجانية للاستخدام حتى نهاية عام 2025، وليس من الواضح تكلفة استخدامها بعد ذلك التاريخ،

كما أن كل هذه الخدمات بجانب مساعد الدردشة هي خدمات سحابية، لذا فهي تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

ويبدو أن سامسونج تعمل على نقل Galaxy AI إلى سلسلة Galaxy S22، مع أنه ليس من الواضح إذا كانت تخطط لإصدارها وموعد ذلك الإصدار.

وقالت سامسونج: “مع طرح تحديث One UI 6.1، نواصل العمل لتحقيق هدفنا المتمثل في جعل مزايا Galaxy AI متاحة لأكثر من 100 مليون مستخدم جالاكسي في جميع أنحاء العالم خلال عام 2024”.