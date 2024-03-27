جوجل توفر لك تجربة تسوق مخصصة

أعلنت جوجل أنها تطرح تحديثًا يسهل على المستخدمين العثور على نتائج التسوق المخصصة، وذلك في سبيل تحسين عمليات البحث عن المنتجات.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تقييم المنتجات المختلفة للحصول على توصيات بخصوص الأسلوب عند التسوق لشراء الملابس والأحذية والإكسسوارات.

وبعد العثور على الملابس التي يحبونها، يمكن للمتسوقين تحديد العلامات التجارية المفضلة، مما يجعل جوجل تعرض ملابس إضافية من تلك العلامات التجارية.

ويأتي التحديث في الوقت الذي تواصل فيه جوجل التنافس مع شركات، مثل أمازون وول مارت، التي أصدرت مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنافسة قدرات تسوق جوجل.

وعندما تبحث عن شيء عبر جوجل، فإنك ترى الآن قسمًا جديدًا يسمى “توصيات الأسلوب” من أجل تقييم الخيارات من خلال علامة الإعجاب أو عدم الإعجاب.

ويمكنك أيضًا استخدام إيماءة التمرير لتقييم المنتجات، ويمكنك تخطي العناصر إذا لم تكن متأكدًا من رأيك تجاهها.

وتعرض جوجل نتائج مخصصة لك لتحليلها بعد تقييمك مجموعة مختارة من المنتجات، كما تمنحك الشركة خيار تقييم عناصر إضافية ورؤية نتائج إضافية في حال لم تجد ما تبحث عنه.

وتتذكر الشركة تفضيلاتك، لذلك فإنك ترى توصيات بخصوص الأسلوب بناءً على ما أعجبك في السابق إذا بحثت عن قمصان للرجال مرة أخرى.

ويمكنك إدارة تفضيلاتك في حال أبديت عن غير قصد إعجابك بمنتج لا يعجبك أو في حال كنت لا ترغب في رؤية نتائج التسوق المخصصة.

وتطرح جوجل الميزة الجديدة لجميع المتسوقين في الولايات المتحدة باستخدام متصفحات الأجهزة المحمولة وتطبيقها المحمول. ولم تذكر الشركة إذا كانت تخطط لتوسيع الميزة لتشمل بلدان إضافية.

وقالت الشركة إن الأشخاص يتسوقون عبر جوجل أكثر من مليار مرة يوميًا ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج في نتائجهم.

وكشفت جوجل أنها تحدث أكثر من ملياري قائمة كل ساعة بأحدث المعلومات بخصوص الأسعار والتوافر في المخزون وتفاصيل الشحن.

واختبرت الشركة سابقًا أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد الأشخاص في العثور على عناصر إضافية مفضلة.

واختبر المستخدمون المشاركون في تجربة البحث التوليدي في شهر نوفمبر ميزة توليد الصور التي تجمع السترات والملابس الأخرى معًا بناءً على المطالبات. ويمكن للأشخاص بعد ذلك العثور على عناصر مماثلة بناءً على صورة الذكاء الاصطناعي.