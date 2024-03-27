بوكو تكشف عن هاتفها الجديد Poco C61

كشفت شركة بوكو عن هاتفها الذكي الجديد Poco C61، وهو هاتف يحمل مواصفات مقبولة، وتطرحه الشركة بسعر منخفض يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة.

ويأتي الهاتف بشاشة نوعها LCD قياسها 6.71 إنشات بدقة قدرها +HD، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 3، وتحتوي الشاشة على نتوء يضم الكاميرا الأمامية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع كاميرا أخرى مساعدة بالإضافة إلى فلاش LED في شكل دائري خلف الهاتف، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G36 SoC من ميدياتيك بدقة تصنيع قدرها 12 نانومتر مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 أو 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 قابلة للزيادة عن طريق إدراج بطاقة microSD خارجية حتى تيرابايت.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط باستخدام الشاحن المرفق عبر منفذ USB-C.

ويمكن إضافة شريحتي اتصال في الهاتف، ويضم حساسًا لبصمات الأصابع في الجانب، بالإضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، كما يدعم الهاتف موجات الراديو FM وشبكات الجيل الرابع من نوع Dual 4G VoLTE وبلوتوث 5.0.

ويأتي هاتف Poco C61 بالألوان الأسود والأزرق والأخضر بسعر أقل من 100 دولارٍ أمريكي للنسخة الأساسية. ويبدأ طرح الهاتف في الأسواق بدايةً من شهر مارس الجاري، ومن المتوقع إتاحته في العديد من الأسواق العالمية.