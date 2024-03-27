أبرز 5 تطبيقات تساعدك في الحفاظ على أمان منزلك

يزداد طلب أنظمة الأمان المنزلية الذكية لما توفره من مزايا تساعدك في الحفاظ على أمان منزلك ومراقبته من بُعد، ولكن هذه الأنظمة باهظة الثمن ولا يستطيع جميع الناس الحصول عليها، لذلك طُوّرت تطبيقات تساعدك في الحفاظ على أمان منزلك ومراقبته من بُعد بنحو مجاني، أو توفر خططًا بأسعار معقولة تتضمن مزايا متقدمة.

تعتمد هذه التطبيقات بنحو أساسي على وجود جهازين، أحدهما يُستخدم بدلًا من كاميرا المراقبة، والآخر يُستخدم لمراقبة ما يصوره الجهاز الأول، وتتوافق معظم هذه التطبيقات مع الحواسيب والأجهزة المحمولة والهواتف الذكية، لتتمكن من تحويل أي جهاز قديم لديك إلى كاميرا مراقبة منزلية.

فإذا كنت ترغب في مراقبة منزلك من بُعد على شاشة هاتفك، ولكنك لا تستطيع شراء نظام أمان منزلي أو كاميرا مراقبة منزلية، يمكنك استخدام واحد من التطبيقات التالية:

1-تطبيق AtHome Camera:

يُعدّ AtHome Camera واحدًا من أفضل التطبيقات التي تساعد في الحفاظ على أمان المنزل وأكثرها شيوعًا. وأبرز مزية لهذا التطبيق أنه يدعم منصات متعددة؛ إذ يعمل في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، أو iOS، أو الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، وحواسيب ماك.

يحول تطبيق AtHome Camera جهازك إلى كاميرا مراقبة منزلية، وعليك تثبيت الإصدار الخاص بالتصوير في هاتفك القديم الذي تود استخدامه بدلًا من كاميرا المراقبة، وأما الإصدار الخاص بالمراقبة فعليك تثبيته في هاتفك الذي تستخدمه في الوقت الحالي لمراقبة ما يحدث في منزلك من بُعد، ومن أبرز مزايا هذا التطبيق أنه يسمح لك بمراقبة ما يصل إلى أربع كاميرات من بُعد من جهاز واحد.

تطبيق AtHome Camera مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق AlfredCamera Home Security:

يُعدّ Alfred Home Security Camera من أكثر تطبيقات الأمان المنزلية شيوعًا، ويتيح لك إعادة استخدام الهواتف الذكية القديمة لأغراض تتعلق بأمن المنزل، فهو يحوّل كاميرا هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة منزلية لتتمكن من مراقبة ما يحدث في منزلك من بُعد باستخدام هاتفك الثاني.

يمتاز هذا التطبيق بإمكانية بث ما يحدث في المنزل مباشرة، والتخزين السحابي للتسجيلات، وغيرها، والعديد من هذه المزايا متاحة مجانًا. ومع ذلك، فإن بعض المزايا مثل: التسجيل العالي الدقة، لا تتوفر إلا لمستخدمي الخطة المأجور.

تطبيق Alfred Home Security Camera مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق IP Webcam:

يسمح لك تطبيق IP Webcam بتحويل هاتفك إلى كاميرا مراقبة، لمراقبة ما يحدث في منزلك من بُعد، ويحتوي هذا التطبيق على مجموعة من المزايا التي تشمل: بث الفيديو المباشر، ودعم خدمة Dropbox، واكتشاف الحركة، ودعم دردشة الفيديو. ويُعدّ هذا التطبيق من أبرز التطبيقات المجانية المصممة للحفاظ على أمان المنزل، ولكن الجانب السلبي لهذا التطبيق أنه يعرض الكثير من الإعلانات.

تطبيق IP Webcam مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق TinyCam Monitor:

يعمل TinyCam Monitor مثل معظم التطبيقات الموجودة في القائمة؛ إذ يمكنك تثبيت هذا التطبيق في جهازين مختلفين، ويُستخدم الأول للتصوير ويُستخدم الثاني لعرض ما يصوره الهاتف الأول.

يتوفر من هذا التطبيق إصدار مجاني يتضمن إعلانات، وفي حال الاشتراك في الإصدار المأجور لن تظهر الإعلانات وستتمكن من تسجيل الفيديو بنحو مستمر طوال أيام الأسبوع، مع توفر مجموعة أخرى من المزايا القوية.

تطبيق TinyCam Monitor مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق WardenCam:

WardenCam هو تطبيق يساعدك في الحفاظ على أمان منزلك، والاستفادة من الهواتف القديمة واستخدامها بدلًا من شراء كاميرا مراقبة.

يعمل هذا التطبيق عبر شبكات الواي فاي، ويوفر إعدادات متعددة للكاميرات، ويدعم خدمات التخزين السحابي، مثل: جوجل درايف و Dropbox، لتتمكن من الحفاظ على نسخة احتياطية من مقاطع الفيديو المسجلة.

تطبيق WardenCam مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.