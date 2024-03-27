آبل تعتزم طرح آلية جديدة لتحديث هواتف آيفون في متاجرها

تعتزم شركة آبل إجراء تغييرات ملحوظة في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، وستكون تلك التغييرات معنية بتحديث هواتف آيفون لاسلكيًا عن طريق آلية جديدة يُطلق عليها اسم بريستو “Presto”.

وستسمح الآلية الجديدة بتحديث هواتف آيفون لاسلكيًا مع الحفاظ عليها داخل علبة الشراء دون فتحها، بحسب تقرير جديد لوكالة بلومبرغ الإخبارية.

وأفاد تقرير بلومبرغ بأن تلك الآلية الجديدة ستُطرح على نطاق واسع في متاجر آبل في الولايات المتحدة بداية من شهر إبريل المقبل، ومن المتوقع أن تصل إلى كافة المتاجر الأمريكية بحلول “بداية فصل الصيف”.

وتختبر الشركة الأمريكية تلك التقنية في متاجرها منذ نهاية عام 2023 الماضي، ومن المرجح أن تتوسع آبل في إتاحتها عالميًا في متاجرها.

ويعمل نظام “بريستو” Presto عن طريق لوحة مخصصة توضع عليها علب الشراء الخاصة بهواتف آيفون، حيث يمكن التحكم في هواتف آيفون لاسلكيًا من أجل تشغيلها وإجراء التحديثات المطلوبة، ثم إغلاقها مرة أخرى دون الحاجة إلى فتح العلبة.

وبعد توفر تلك الآلية لن يضطر مشترو هواتف آيفون الجديدة من متاجر آبل إلى تحديث أجهزتهم بعد شرائها مباشرة، بل سيستمتع العملاء بتجربة أحدث إصدار من نظام iOS فور تشغيل أجهزتهم أول مرة.

وحاليًا يضطر عملاء آبل إلى إجراء تحديث لنظام التشغيل كخطوة أولى عند تجربة الأجهزة أول مرة، وهي خطوة قد تستغرق الكثير من الوقت لتنزيل التحديثات وتثبيتها.