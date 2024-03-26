مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A35 الجديد

أطلقت شركة سامسونج قبل أسبوعين هاتف Galaxy A35، وهو من أحدث الهواتف في سلسلة Galaxy A، ويأتي مع تحسينات في التصميم والأداء والكاميرات.

تتضمن سلسلة Galaxy A من سامسونج مجموعة من أفضل الهواتف المتوسطة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، ويعود السبب في ذلك إلى التصاميم الأنيقة والمزايا القوية التي تتمتع بها هواتف سامسونج المتوسطة، بالإضافة إلى أنها تُباع بسعر معقول.

في هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Galaxy A35 لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Samsung Galaxy A35 الجديد بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الطراز السابق Galaxy A34، ولا توجد ترقيات كثيرة على مستوى التصميم باستثناء نوع الزجاج الذي يغطي الجهة الأمامية؛ إذ اختارت سامسونج زجاجًا أكثر متانة من الزجاج الذي يغطي الجهة الأمامية في الطراز السابق وهو من نوع (+Gorilla Glass Victus).

الإطار مصنوع من البلاستيك وهو مسطح، لكن الجزء الذي يتضمن زر التشغيل وأزرار التحكم في الصوت يظهر بنحو بارز، وهذا يُحسّن تجربة استخدام الهاتف، فهو يُسهل استخدام زر التشغيل، وأزرار التحكم في مستوى الصوت.

يأتي هذا الهاتف في صندوق مع كابل للشحن من نوع USB-C، ولا يتضمن الصندوق شاحنًا وسيتعين عليك شراء واحد يدعم الشحن بقدرة تبلغ 25 واطًا ليتوافق مع قدرة الشحن التي يدعمها هذا الهاتف.

يدعم هاتف سامسونج Galaxy A35 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان الجميلة، وتشمل:

الأزرق (Ice blue).

الأصفر (Lemon).

الأرجواني (Lilac).

الأزرق الغامق (Navy).

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتضم الشاشة مستشعرًا مدمجًا لبصمات الأصابع.

تمتاز شاشة Galaxy A35 بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 390 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وعمق لوني قدره 8 بت، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy A35 بمعالج Samsung Exynos 1380، وهو المعالج ذاته الذي يعمل به هاتف Galaxy A54 الذي صدر العام الماضي و هاتف Galaxy F54 و M54 أيضًا. وهو معالج متوسط الأداء يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبعض مزايا الاتصال الحديثة مثل: تقنية البلوتوث 5.3 وشبكة Wi-Fi 6 الثنائية النطاق.

يوفر هذا المعالج أداءً جيدًا يسمح لك بإجراء المهام اليومية بسلاسة باستخدام هاتف Galaxy A35، مثل: تصفح الويب والتطبيقات، وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات، واللعب بالألعاب غير الكثيفة، وبث المحتوى المرئي وغير ذلك.

يعمل Galaxy A35 بنظام التشغيل أندرويد 14 وأحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج، وهو الإصدار نفسه الذي تعمل به سلسلة هواتف S24 الرائدة، ومع ذلك لا يدعم هاتف A35 المساعد الذكي Galaxy AI الجديد من سامسونج، وما زال حصريًا في سلسلة S24 وسيصل قريبًا إلى بعض الأجهزة الرائدة القديمة. والشيء الآخر الذي تمتاز به هواتف S24 عن باقي هواتف سامسونج أنها ستحصل على تحديثات لنظام التشغيل مدةً قدرها سبع سنوات، وأما هاتف Galaxy A35 فسيحصل على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هاتف Galaxy A35 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا:

شهد Galaxy A35 5G ترقية في مواصفات الكاميرا، فقد حسّنت سامسونج دقة الكاميرا الرئيسية لتصبح 50 ميجابكسل بدلًا من 48 ميجابكسل، كما أن المستشعر أكبر قليلًا من المستشعر المتوفر في طراز A34، بالإضافة إلى دعم مزية OIS، وهذا يجعل الكاميرا الأساسية في A35 5G مطابقة لكاميرا هاتف Galaxy A55 5G.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. العدسة الثالثة: تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تلتقط الكاميرا الرئيسية في Galaxy A35 صورًا ذات جودة عالية خلال النهار، وهناك الكثير من التفاصيل الظاهرة وهي مُعالجة بنحو معتدل، وستلاحظ أن الألوان ليست مشبعة بنحو كبير، وأما عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وفي الليل فتلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة مع ظهور معظم التفاصيل، وتبدو الألوان واضحة مع تشبع جيد.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy A35 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

يمكن أن يستمر هاتف Galaxy A35 بالعمل مدة قدرها 12 ساعة ونصف من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 13 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 9 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

يمكنك إعادة شحن بطارية هاتف Galaxy A35 إلى نسبة قدرها 26% في مدة تبلغ 15 دقيقة، وخلال نصف ساعة ستصل نسبة الشحن إلى 52%، ويتطلب الشحن الكامل مدة قدرها 86 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A35 الجديد بسعر يبدأ من 387 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A35 الجديد:

المواصفات Galaxy A35 المعالج معالج (Exynos 1380) من سامسونج. الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأرجواني، والأزرق الغامق، والأزرق، والأصفر. الوزن 209 جرامات. السعر يبدأ من 387 دولارًا .