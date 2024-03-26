مايكروسوفت تعزز تيمز بمزايا الذكاء الاصطناعي

تعمل مايكروسوفت على تحسين طريقة عمل مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في تيمز بطرق جديدة لاستدعاء المساعد أثناء محادثات الاجتماعات وملخصاتها والمزيد.

ويستطيع Copilot تلخيص اجتماعات تيمز، مع أنه يجمع في الأشهر المقبلة بين النصوص المنطوقة والمحادثات المكتوبة في عرض واحد لتسهيل متابعة الاجتماعات.

ويحصل Copilot في تيمز أيضًا على تحسينات في إنشاء الرسائل في الدردشة، مما يسمح لمستخدمي تيمز بإعادة كتابة رسالة بطرق جديدة.

وقالت مايكروسوفت: “يستطيع Copilot تعديل رسالتك لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، أو الإعجاب بطريقة التحدث، كما يمكنك قريبًا إنشاء رسالة جديدة بناءً على السياق الموجود في دردشة تيمز”.

وتتاح في الربع القادم ميزة التلخيص الذكي لمكالمات تيمز التقليدية المباشرة إلى الهواتف مع Teams Premium.

وتدون ميزة التخليص الذكي الملاحظات تلقائيًا أثناء المكالمات، مما يسمح لك بتلخيص مكالمة هاتفية ورؤية إجراءات المتابعة دون الاضطرار إلى تدوين الملاحظات.

وتعد كل تحسينات الذكاء الاصطناعي هذه في تيمز صغيرة في حد ذاتها، مع أنها تضيف المرونة إلى إمكانيات مساعد الذكاء الاصطناعي داخل تيمز.

ويعد تكامل Copilot في تيمز مثالًا هامًا على تكامل الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت في تطبيقات أوفيس، إذ تخبرك الملخصات بالوقت الذي ذكرت فيه في الاجتماع.

وتطلق الشركة مزايا الاجتماعات المختلطة الجديدة داخل تيمز المصممة لتحسين تجربة المشاركين من بعد وداخل الغرفة.

ويأتي التبديل التلقائي للكاميرا لميزة IntelliFrame في Teams Rooms في وقت لاحق من هذا العام.

ويستخدم التبديل التلقائي للكاميرا الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل كاميرا في غرفة الاجتماعات، وقد تكون تلك الكاميرا من كاميرات الغرفة أو حتى من أجهزة الحواسيب المحمولة.

وصممت هذه الميزة لتبديل عرض الكاميرا تلقائيًا حتى يحصل المشاركون من بعد على العرض الأفضل، وخاصة في حال إعاقة كاميرا معينة.

كما من المفترض وصول ميزة تعرف المتحدث لأي ميكروفون في Teams Rooms، مما يتيح لك تسجيل ملفك الشخصي بالصوت والوجه من أجل تسجيل أي شيء تقوله في اجتماع تيمز بطريقة صحيحة.