مايكروسوفت تختار رئيسًا جديدًا لقيادة ويندوز و Surface

عينت مايكروسوفت بافان دافولوري بصفته رئيسًا جديدًا لنظام ويندوز وأجهزة Surface.

وبعد رحيل بانوس باناي المفاجئ إلى أمازون في العام الماضي، قسمت عملاقة البرمجيات مجموعتي ويندوز و Surface تحت إدارة قائدين مختلفين.

وتولى دافولوري أعمال السيليكون والأجهزة الخاصة بمنتجات Surface، مع قيادة ميخائيل باراخين لفريق جديد يركز على تجارب ويندوز والويب.

ويصبح الآن كل من ويندوز و Surface تحت مسؤولية دافولوري، إذ قرر باراخين استكشاف مناصب جديدة.

وحدد راجيش جها، رئيس قسم الخبرات والأجهزة في مايكروسوفت، في مذكرة داخلية الخطوط العريضة لتنظيم ويندوز الجديد.

وتجمع مايكروسوفت الآن فرق ويندوز والأجهزة مرة أخرى، وقال جها: “يتيح لنا هذا الأمر اتباع نهج شامل لبناء السيليكون والأنظمة والخبرات والأجهزة التي تمتد عبر عميل ويندوز والسحابة لعصر الذكاء الاصطناعي هذا”.

وأصبح بافان دافولوري الآن هو قائد فريق ويندوز و Surface في مايكروسوفت، ويقدم تقاريره مباشرةً إلى راجيش جها.

وعمل دافولوري في مايكروسوفت لأكثر من 23 عامًا وشارك بعمق في عمل الشركة مع كوالكوم و AMD لإنشاء معالجات Surface مخصصة.

ويعمل ميخائيل باراخين الآن تحت قيادة كيفن سكوت خلال المرحلة الانتقالية، مع أن مستقبله في الشركة يبدو غير مؤكد، ومن المحتمل أن تكون المناصب الجديدة التي يبحث عنها خارج الشركة.

وكان باراخين يعمل على Bing Chat قبل تولي مسؤوليات هندسة ويندوز الواسعة والتغييرات في متصفح إيدج.

وتأتي التغييرات بعد أيام قليلة من انضمام مصطفى سليمان، أحد مؤسسي شركة DeepMind والرئيس التنفيذي السابق لشركة Inflection AI، إلى مايكروسوفت بصفته رئيسًا تنفيذيًا لفريق الذكاء الاصطناعي الجديد.

وعينت مايكروسوفت مجموعة من موظفي Inflection AI، ويشمل ذلك كارين سيمونيان الذي يشغل الآن منصب كبير العلماء في فريق الذكاء الاصطناعي ضمن عملاقة البرمجيات.

ونتيجة لذلك، ينضم معظم موظفي Inflection AI إلى مايكروسوفت فيما ينظر إليه على أنه اكتساب للمواهب يتجنب التدقيق التنظيمي المباشر.

ويشغل سليمان الآن منصب الرئيس التنفيذي لفريق الذكاء الاصطناعي، وهو فريق جديد يتولى التعامل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التي تواجه المستهلك في الشركة، مثل Copilot و Bing وإيدج.

ويقدم سليمان تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا.

ويقول جها إن فريق ويندوز يعمل مع فريق الذكاء الاصطناعي في مجال الذكاء الاصطناعي والسيليكون والتجارب.