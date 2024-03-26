كانفا تستحوذ على Affinity لمنافسة أدوبي

استحوذت منصة التصميم المستندة إلى الويب كانفا على مجموعة البرامج الإبداعية Affinity، لتصبح منافسًا قويًا لقبضة أدوبي على صناعة التصميم الرقمي.

وأعلنت كانفا الصفقة التي تمنح الشركة ملكية Affinity Designer و Affinity Photo و Affinity Publisher، وهي تطبيقات إبداعية شائعة لأنظمة ويندوز وماك وآيباد توفر مزايا مشابهة لبرنامج أدوبي Illustrator و Photoshop و InDesign على التوالي.

ولم يكشف عن الأرقام الرسمية للصفقة، مع أن تقارير وكالة بلومبرغ تفيد بأن قيمتها تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وتعد عملية الاستحواذ منطقية إذ تحاول الشركة الأسترالية جذب المزيد من المحترفين المبدعين، وجذبت كانفا منذ شهر يناير هذا العام نحو 170 مليون مستخدم شهريًا على مستوى العالم.

وعلى عكس أدوبي، لا تمتلك كانفا تطبيقات تصميم تستهدف المحترفين المبدعين، مثل الرسامين والمصورين ومحرري الفيديو.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “ركزنا سابقًا على الأشخاص الذين لم يتدربوا على التصميم، مع أن عالم التصميم يشمل المصممين المحترفين أيضًا”.

وأضافت: “من خلال توحيد الجهود مع Affinity، يسعدنا أن نفتح المجال أمام مجموعة كاملة من المصممين في كل مستوى ومرحلة من رحلة التصميم”.

ويستخدم تطبيقات Affinity أكثر من 3 ملايين مستخدم عالميًا، ويعد هذا الرقم بمنزلة جزء صغير من قاعدة مستخدمي أدوبي.

واكتسبت Affinity قاعدة جماهيرية بسبب قرار جعل تطبيقاتها قابلة للشراء لمرة واحدة دون أي رسوم اشتراك مستمرة، وخاصة مع المبدعين الذين يبحثون عن بدائل لنظام أدوبي القائم على الاشتراك.

وقال كاميرون آدامز، أحد مؤسسي منصة كانفا، إن تطبيقات Affinity تظل منفصلة عن منصة كانفا، مع أنه من المتوقع حدوث بعض عمليات التكامل الصغيرة بمرور الوقت.

وأضاف آدامز قائلًا: “بدأت فرق منتجاتنا بالتواصل ولدينا بعض الخطط الفورية للتكامل الخفيف، مع أننا نعتقد أن المنتجات نفسها قد تكون منفصلة دائمًا”.

ومع انضمام Affinity وموظفيها البالغ عددهم 90 موظفًا، فإن كانفا تتمتع بالمزيد من الفرص للتنافس مع أدوبي عبر سوق البرامج الإبداعية الواسع.

ونظرًا إلى مدى جاذبية منصة كانفا التي تركز على البساطة للمبدعين، فقد يكون لديها فرصة لجذب المحترفين الذين يبحثون عن بدائل لنظام أدوبي القائم على الاشتراك.