فيفو تكشف عن X Fold 3 و X Fold 3 Pro

أطلقت فيفو الجيل الثالث من هاتفها القابل للطي X Fold في الصين إلى جانب منتجات أخرى. وتتضمن السلسلة الجديدة إصدارًا قياسيًا X Fold 3 وإصدارًا احترافيًا X Fold 3 Pro.

ويشترك كلا الهاتفين في بعض المواصفات المتطابقة وكذلك الاختلافات بين بعضهما بعضًا. ويصل X Fold 3 بصفته خليفة لهاتف العام الماضي X Fold 2.

ويوفر الجهازان شاشات متطابقة من نوع OLED بقياس قدره 6.53 بوصات وبدقة قدرها 2480×2200 بكسل للشاشة الخارجية، في حين تأتي الشاشة الداخلية بقياس قدره 8.03 بوصات وبدقة قدرها 2748×1172 بكسلًا.

وتتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع.

وزودت فيفو X Fold 3 Pro أيضًا بماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وفي الوقت نفسه، يعتمد X Fold 3 على الماسح الضوئي المثبت على الجهة الجانبية.

وتتميز السلسلة بوحدة كاميرا خلفية دائرية. وتقول فيفو إن سلسلة X Fold 3 تحتوي مفصلًا خفيف الوزن وفائق المتانة من ألياف الكربون.

وحصل الهاتف القابل للطي على أول شهادة سويسرية لمقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS بفضل الزجاج المدرع. وتقاوم السلسلة الماء وهي معتمدة وفقًا لمعياري IPX8 و IPX4.

وتحتوي السلسلة كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بتقنية تثبيت الصورة بصريًا وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وفي الوقت نفسه، تأتي العدسة الثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل في X Fold 3، في حين يحتوي X Fold 3 Pro عدسة تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب بدقة قدرها 64 ميجابكسل.

وتتميز السلسلة بكاميرات بدقة قدرها 32 ميجابكسل للشاشات الداخلية والخارجية. ويأتي X Fold 3 Pro مزودًا بشريحة التصوير V3 التي طورتها الشركة ذاتيًا.

ويحتوي X Fold 3 Pro معالج Snapdragon 8 Gen 3، في حين يحتوي X Fold 3 معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ويقترن المعالج في كلا الهاتفين بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

وزودت فيفو X Fold 3 ببطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

في حين زودت الشركة X Fold 3 Pro ببطارية بسعة قدرها 5700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط، كما تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ويأتي X Fold 3 Pro بسعر قدره 1385 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت و 1525 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

ويأتي X Fold 3 بسعر قدره 970 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و 1040 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت و 1110 دولارات لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت و 1245 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.