جوجل تجلب متصفح كروم إلى حواسيب Snapdragon

أعلنت شركة جوجل، بالتعاون مع شركة كوالكوم لصناعة الرقاقات، إصدار نسخة محسنة من متصفح كروم لأجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز وتشتمل على معالجات Arm.

ويأتي الإصدار الرسمي بعد شهرين من اكتشاف إصدار مبكر من المتصفح في قناة Canary. وتقول كوالكوم إنه من المفترض طرح الإصدار المحسن بدءًا من اليوم.

ويعد الإصدار المحسن مفيدًا لمستخدمي كروم الذين لديهم أجهزة حواسيب مزودة بمعالجات Arm وعاملة بنظام التشغيل ويندوز.

وأصبح بإمكان أولئك المستخدمين الوصول إلى متصفح أصلي سريع بدلًا من الإصدار الموجه إلى معمارية x64 من متصفح كروم الذي كان عليهم تشغيله سابقًا في حالة محاكاة بأداء بطيء.

وكان مستخدمو الحواسيب المزودة بمعالجات Arm قادرين في السابق على اللجوء إلى متصفح مايكروسوفت إيدج المتوفر لأجهزة الحواسيب المزودة بمعالجات Arm والعاملة بنظام التشغيل ويندوز.

ويأتي الإعلان قبل إطلاق معالجات كوالكوم الحديثة المستندة إلى Arm لنظام التشغيل ويندوز، ويطلق على هذه المعالجات اسم Snapdragon X Elite.

ومن المتوقع أن تصل معالجات Snapdragon X Elite هذا الصيف مع بعض الوعود الكبيرة بالأداء.

ويعمل الإصدار المحسن من متصفح كروم الموجه لمعالجات Arm عبر أي حاسوب ويندوز، وذلك بغض النظر عن الشركة المصنعة للمعالج، مع أن كوالكوم هي الشركة الوحيدة التي تصنع المعالجات المستندة إلى Arm لنظام ويندوز في الوقت الحالي.

وقالت جوجل: “صممنا متصفح كروم ليكون سريعًا وآمنًا وسهل الاستخدام عبر الحواسيب المكتبية والمحمولة”.

وأضافت: “يساعد تعاوننا الوثيق مع كوالكوم في ضمان حصول مستخدمي كروم على التجربة الفضلى الممكنة أثناء تصفح الويب عبر أجهزة الحواسيب الحالية المتوافقة مع Arm”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها جوجل إصدارًا محسنًا من كروم، إذ أطلقت إصدارًا أصليًا من متصفحها لأجهزة ماك المستندة إلى معالجات Arm في عام 2020.

كما دعمت عملاقة البحث منذ مدة طويلة المعالجات المستندة إلى Arm لأجهزة كروم بوك في نظام التشغيل ChromeOS.

ويوفر إصدار جوجل لنسخة أصلية من المتصفح دفعة كبيرة لأجهزة الحواسيب المزودة بمعالجات Arm والعاملة بنظام التشغيل ويندوز في عام من المتوقع أن تتحول فيه أجهزة Surface التي تركز على المستهلك بالكامل إلى Arm.