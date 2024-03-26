تسلا تتيح لك تجربة القيادة الذاتية الكاملة مجانًا

أعلنت تسلا حصول جميع سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة على نسخة تجريبية مجانية من ميزة القيادة الذاتية الكاملة لمدة شهر واحد بدءًا من وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وطرحت الشركة الإصدار رقم 12 من النسخة التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة، الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بأنه مذهل، وهو مصطلح استخدمه في العديد من الإصدارات الأخرى.

وكان التحديث متوقعًا منذ مدة طويلة، مع أن الشركة أجّلت طرحه عدة أشهر مثل العديد من تحديثات تسلا.

ويحتوي الإصدار الجديد تحسينات كبيرة في خوارزمية التعلم التي تستفيد الآن من الشبكات العصبونية الشاملة.

ويعني هذا أن عملية اتخاذ القرار يمكن تحديدها بناءً على التعلم العميق من الكم الكبير من بيانات القيادة لدى تسلا، بدلًا من جعل المبرمجين يبرمجون القرارات المنطقية بأنفسهم.

ويقدم التحديث حاليًا اختلافًا وظيفيًا في كيفية استخدام الناس للسيارات التي تعد مركبات مستقلة من المستوى الثاني.

ويظل السائق مسؤولًا عن الاختيارات أثناء تشغيل السيارة، ولا يزال يتعين الانتباه إلى الطريق، مع أن تسلا قالت إن الميزة قد تكون قادرة في المستقبل على جعل السيارة مستقلة من المستوى الخامس.

وتمتلك جميع سيارات تسلا الجديدة نظامًا لمساعدة السائق يسمى Autopilot، وتقدم تسلا نموذج اشتراك في ميزة القيادة الذاتية الكاملة مقابل 200 دولار شهريًا.

ويبلغ السعر الكامل لميزة القيادة الذاتية الكاملة 12 ألف دولار، لذلك لا يهتم الكثير من المالكين بشرائها، وكان معدل الاشتراك منخفضًا نسبيًا، لذا عرضت تسلا أحيانًا تجارب مؤقتة للميزة لبعض العملاء.

وعرضت ذات مرة مدة 3 أشهر من ميزة القيادة الذاتية الكاملة بصفتها حافزًا للمبيعات، كما قدمت سابقًا تجربة مدتها 30 يومًا لميزة Enhanced Autopilot.

ويبدو أن هذه العروض الترويجية ليست كافية، ولن تتوقف تسلا حتى تتاح الفرصة للجميع لتجربة ميزة القيادة الذاتية الكاملة.

وأخبر ماسك موظفي تسلا أنه يجب عليهم البدء بتقديم مدة تجريبية لميزة القيادة الذاتية الكاملة لكل سيارة تسلمها حديثًا.

وقال ماسك إن جميع المالكين الحاليين للسيارات المجهزة بالقيادة الذاتية الكاملة يحصلون على وصول مؤقت إلى الميزة لمدة شهر واحد بدءًا من هذا الأسبوع، وذلك بهدف إغراء جميع المالكين في الولايات المتحدة وليس فقط المشترين المحتملين.