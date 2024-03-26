أمور تنبعي مراعاتها عند اختيار الشاحن اللاسلكي المناسب لهاتفك

أصبحت العديد من الهواتف الذكية تدعم تقنية الشحن اللاسلكي؛ مما دفع العديد من المستخدمين إلى شراء شاحن لاسلكي للاستفادة من هذه التقنية، ولكن هناك بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل الشراء.

وفي هذا المقال سنوضح أهم العوامل التي تنبغي مراعاتها عند اختيار شاحن لاسلكي لهاتفك الذكي:

أولًا: ما العوامل التي تجب مراعاتها عند اختيار الشاحن اللاسلكي؟

1- التحقق من أن هاتفك يدعم الشحن اللاسلكي:

تدعم معظم الهواتف الذكية الحديثة تقنية الشحن اللاسلكي، ومع ذلك عليك التحقق من مواصفات هاتفك على موقع الشركة المُصنعة. وبعد التحقق، ابحث عن شاحن يدعم معيار الشحن Qi لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتوافق.

2- قوة الشحن:

تَحقّق من قوة الشحن اللاسلكي التي يدعمها هاتفك؛ إذ تدعم الهواتف الذكية المختلفة الشحن بقدرات مختلفة، ومع أن معظم الهواتف الذكية لا تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تفوق 10 واط، فمن الجيد شراء شاحن يوفر شحنًا بقوة تبلغ 10 واط أو 15 واطًا ليستمر معك حتى في حال تغيير هاتفك إلى آخر يدعم الشحن بقوة أعلى من 10 واط.

3- اختيار شاحن من علامات تجارية موثوقة:

اختر علامة تجارية موثوقة وتجنب العلامات التجارية غير المعروفة ذات التقييمات المنخفضة. وأبرز العلامات التجارية التي يمكنك التفكير فيها، هي: Anker و RAVPower و Mophie و Belkin وسامسونج، كما تُعدّ شواحن MagSafe من آبل خيارًا ممتازًا لكنها تعمل فقط مع منتجات آبل.

4- اختيار التصميم المناسب:

من الضروري اختيار شاحن بتصميم يتناسب مع مكتبك أو ديكور منزلك؛ إذ تتوفر الشواحن اللاسلكية بأشكال وألوان مختلفة، وبعضها يأتي بتصميم يسمح لك بوضع الهاتف بزاوية معينة حتى تتمكن من رؤية شاشته في جميع الأوقات.

ثانيًا: هل تعمل جميع أجهزة الشحن اللاسلكي بالطريقة نفسها؟

لا؛ إذ تستخدم بعض هذه الأجهزة معايير تختلف عن معيار Qi، ومن الأفضل الالتزام بمعيار Qi؛ لأن معظم شركات تصنيع الهواتف اعتمدت هذا المعيار الذي يمتاز بأنه يوفر حماية من الشحن الزائد؛ إذ إن معظم هذه الشواحن تحتوي على وسائل حماية مدمجة لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ولكن كإجراء احترازي، لا تترك هاتفك على الشاحن مدة طويلة بعد شحنه، وعند استخدام هذه الشواحن، يتعين عليك الانتظار مدة أطول لشحن الهاتف بالكامل مقارنةً باستخدام الشاحن السلكي، بالإضافة إلى ذلك، تُباع هذه الشواحن بسعر أغلى من الشواحن السلكية، ولا يمكنك استخدام هاتفك في أثناء عملية الشحن.