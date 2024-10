أكاديمية “كيتمك” تفتح أبوابها مجانًا لمليون طفل في شهر رمضان المبارك

أطلقت أكاديمية (كيتمك) KITMEK، الرائدة في مجال التطبيقات التعليمية، مبادرة استثنائية تهدف إلى منح مليون طفل فرصة التعلّم المجاني، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي، وذلك احتفاءً بشهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع أن يحدث تطبيق (كيتمك)، الذي يدعم لغات عدّة من بينها: الإنجليزية، والعربية، والإسبانية، والهندية، والبنغالية، والفرنسية، والألمانية، والروسية، نقلة نوعية في قطاع التعليم الابتدائي على الصعيد العالمي.

تُدرك (كيتمك) أهمية رمضان في قلوب ملايين الأسر حول العالم، واستجابة للتحديات المالية التي قد تعترضهم، ولا سيما في هذا الزمان، أتاحت مخزونها التعليمي بأكمله دون مقابل لمدة ثلاثين يومًا متواصلة.

وتعليقًا على ذلك، قال أناند كاديان؛ الرئيس التنفيذي للأكاديمية: “في جوهر أعمالنا نحمل التزامًا تعليميًا يتجاوز كل حد، إذ نؤمن بشدة بحق كل طفل في تلقي مستوى تعليمي لائق. ومع توحد الأسر وتجمع الأهل خلال هذا الشهر الكريم، نقف إلى جانب الآباء والمربين، مساندين بما نملكه من موارد تعليمية غنية نضعها بين أيديهم، مجانًا وبلا شروط”.

يوفر تطبيق (كيتمك) مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الدروس التفاعلية، والنشاطات الجذابة، والألعاب المناسبة للأطفال التي تلائم مختلف الفئات العمرية ومستويات التعلم. فمن المهارات الأساسية في الرياضيات والقراءة والكتابة، وإلى استكشافات العلوم والفنون الإبداعية، يغطي التطبيق طيفًا واسعًا من المواضيع المصممة لتنشيط العقول الشابة وغرس حب التعلم.

وإلى جانب المحتوى الأكاديمي، يُولي التطبيق أيضًا موضوعات ترفيهية إضافية عالية الجودة اهتمامًا، مثل: علم الأصوات اللفظية، ومهارات الحياة، ومهارات التواصل، والمعرفة المالية، التي تساعد في تطور الطفل بنحو شامل.

وبإمكان الأسر المهتمة باستخدام الموارد التعليمية المجانية خلال شهر رمضان تحميل تطبيق كيتمك على أجهزة أندرويد من متجر (جوجل بلاي)، وعلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد (آب ستور)، وتسجيل حساب مجاني باستخدام الرمز الترويجي (RAMADAN30). يستمر هذا العرض طوال شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للعائلات لاستكشاف العروض التعليمية التي يوفرها التطبيق والاستفادة منها.

