واي فاي 7 (Wi-Fi 7) هو أحدث معيار اتصال واي فاي، وقد ظهر أول مرة في بعض أجهزة التوجيه والهواتف الذكية في عام 2023، ويبرز معيار واي فاي 7 كأحدث ثورة في مجال الاتصالات اللاسلكية، ولا يوفر فقط سرعات عالية لنقل البيانات، بل يوفر أيضًا تجربة استخدام مُحسّنة بنحو كبير، وقد بدأت العديد من الشركات المُصنّعة للأجهزة الذكية بإطلاق هواتف تدعم شبكات Wi-Fi 7 خلال عام 2023، وتستمر بذلك في عام 2024؛ مما يوفر المزيد من الخيارات للمستخدمين.

وفيما يلي سنذكر 5 من أفضل الهواتف الذكية التي تدعم واي فاي 7:

1- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

يتفوق هاتف (Galaxy S24 Ultra) الجديد من سامسونج على معظم هواتف أندرويد الرائدة المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويمتاز بتصميمه الأنيق ومواصفاته القوية ودعمه مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يوفرها المساعد الذكي (Galaxy AI)، ويدعم شبكات الواي فاي 7، ويُعد هاتف سامسونج الوحيد الذي يدعم واي فاي 7 حتى الآن، ولا تدعم باقي الهواتف في سلسلة S24 هذا المعيار، ولا غيرها من هواتف سامسونج الحديثة.

يضم هاتف (Galaxy S24 Ultra) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، ويعمل بإصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة.

ولتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.

2- هاتف Honor Magic 6 Pro:

يُعدّ Magic 6 Pro أحدث هاتف أطلقته شركة هونر، ويتمتع بأداء سريع وقوي، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، كما يدعم واي فاي 7.

يحتوي هذا الهاتف على شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات، تمتاز بسطوع تبلغ ذروته 5000 شمعة في المتر المربع، ويضم Magic 6 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة، ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وبنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 8،

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن هاتف هونر Magic 6 Pro الجديد في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic 6 Pro الجديد“.

3- هاتف Xiaomi 14 Ultra:

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi 14 في الأسواق العالمية في نهاية شهر فبراير، وتشمل السلسلة هاتفي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Ultra، ويأتي طراز ألترا بمواصفات قوية تجعله منافسًا لأحدث وأقوى الهواتف الرائدة في السوق، مثل: iPhone 15 Pro Max، وGalaxy S24 Ultra.

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 7، ويضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.73 بوصات، تتمتع بسطوع تبلغ ذروته 3000 شمعة في المتر المربع، ويعمل Xiaomi 14 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النوى، وبنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي والمعتمد على نظام أندرويد 14.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في مقال: “مقارنة بين هاتفي Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra“.

4- هاتف Google Pixel 8 Pro:

Pixel 8 Pro هو أحدث هاتف رائد من جوجل، ويتمتع بمواصفات قوية، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي كما يدعم شبكات الواي فاي 7.

يضم هاتف جوجل Pixel 8 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 2400 شمعة في المتر المربع، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويحتوي على العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو مثل: مزية Audio Magic Eraser التي تُتيح لك إزالة الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو، ومزية Magic Editor التي تتيح لك نقل موضوع معين في الصورة من منطقة إلى أخرى، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وضبط الخلفية بطريقة احترافية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من مزايا الذكاء الاصطناعي.

يمكنك تعرّف المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف وأبرز الفروق بينه وبين الطراز السابق في مقال: “أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro“.

5- هاتف OnePlus 12:

OnePlus 12 هو أحدث هاتف رائد من إنتاج شركة ون بلس، ويأتي مع تحديثات متعددة مقارنةً بالطراز السابق، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في السوق في الوقت الحالي.

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6، وشبكات الجيل الخامس 5G، ويضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 4500 شمعة في المتر المربع، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 14.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus 12 الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.