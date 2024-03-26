أسوس تكشف عن سماعتها اللاسلكية ROG Speednova لهواة الألعاب

أعلنت شركة أسوس سماعاتها اللاسلكية الجديدة ‏ROG Speednova، وهي سماعة مخصصة لهواة الألعاب.

وتقدم السماعة اللاسلكية تطورًا ملحوظًا مقارنة بسابقتها، إذ أُدمجت فيها تقنية Speednova للاتصال اللاسلكي بالأجهزة بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز بالتوازي مع تقنية البلوتوث، ويهدف ذلك الأسلوب إلى ضمان تقليل زمن التأخير إلى مستوى منخفض جدًا، وهو أمر مهم للغاية للألعاب.

وتعتمد تقنية Speednova على وجود جهاز مستقبل يأتي مرفقًا مع السماعة، ويوصل بالأجهزة من خلال منفذ USB-C، مما يجعل السماعة قادرة على دعم ترميزات الصوت العالية الجودة عبر البلوتوث والاتصال اللاسلكي بالتردد البالغ قدره 2.4 جيجاهرتز.

وتتميز سماعة أسوس ROG Speednova أيضًا بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، إذ تُضبط درجة إلغاء الضوضاء بناءً على شكل قناة الأذن للمستخدم، ومدى إحكام ملامسة سماعات الأذن لها.

وتصل درجة إلغاء الضوضاء حتى 31 ديسيبل، كما تحتوي السماعة أيضًا على “الوضع التلقائي” الذي يهدف إلى تقليل الضوضاء والصوت المحيط بناءً على البيئة المحيطة، وتوجد إعدادات مختلفة أخرى للأماكن الخارجية والتنقل والمنزل.

وتستخدم سماعات الأذن مزيجًا من الميكروفونات لتوصيل الصوت عن طريق الهواء وعن طريق عظام الجمجمة، مما يعزل صوت المستخدم على نحو أفضل عن الضوضاء المحيطة، ويوصل الصوت نقيًا وواضحًا.

وتوفر سماعة أسوس ROG Speednova بطارية قوية يمكنها الصمود لمدة تصل إلى 46 ساعة مع تقنية البلوتوث أو 36 ساعة مع الاتصال بالتردد البالغ قدره 2.4 جيجاهرتز، وتتميز السماعة بإضاءة ASUS Aura RGB القابلة للتخصيص.

وتقدم السماعة مزايا أخرى مثل الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX4، وتتوفر السماعة باللون الأبيض والأسود.

وتتيح أسوس السماعة للحجز الأولي في السوق الصينية بسعر يعادل 200 دولار أمريكي، ومن المتوقع إتاحتها في الأسواق العالمية خلال وقتٍ قريب.