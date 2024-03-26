أدوبي تعلن منصة ذكاء اصطناعي للمعلنين

أعلنت أدوبي منصة جديدة لإنشاء الإعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل إنشاء حملات تسويقية.

وترغب العلامات التجارية في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضفاء طابع شخصي على جهودها التسويقية، مع أنها تخشى بشدة من أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن رسالتها ويدمر علامتها التجارية.

وقدمت الشركة منصة GenStudio خلال مؤتمرها السنوي في لاس فيجاس Summit، وتعمل GenStudio بصفتها مكانًا مركزيًا للحملات الترويجية يساعد العلامات التجارية في إنشاء المحتوى وقياس أدائه.

وتركز المنصة على مساعدة مسوقي التواصل الاجتماعي والوسائط المدفوعة والمسوقين الذين يرغبون في إنشاء منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني والإعلانات الصورية، مع دعم لإنشاء مواقع ويب كاملة قريبًا.

وتوفر المنصة أشياء، مثل مجموعات العلامات التجارية وإرشادات النسخ والأصول المعتمدة سابقًا إلى جانب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يمكنها توليد خلفيات وضمان بقاء السياق العام متوافقًا مع العلامة التجارية.

وتسمح هذه الأدوات أيضًا للمستخدمين بإنشاء إعلانات لرسائل البريد الإلكتروني ومنصات الوسائط الاجتماعية، مثل فيسبوك وإنستاجرام ولينكدإن.

وتظهر GenStudio للمستخدمين السمات والأصول المولدة والحملات التي تحقق أفضل أداء، التي تقترح أدوبي أنه يمكن استخدامها بعد ذلك لتوجيه مطالبات الذكاء الاصطناعي للحملات الأخرى.

وتريد أدوبي أن تكون GenStudio بمنزلة حل شامل لمساعدة المسوقين في تخصيص المحتوى ليناسب القنوات وشرائح الجمهور المختلفة، وتتضمن المنصة إصدارًا مصغرًا من Adobe Express من أجل إجراء التعديلات الإضافية.

وتحاول العلامات التجارية الوصول إلى العملاء المحتملين عبر عدد من القنوات، مع محاولة تخصيص الرسائل لكل قناة، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على فريق المحتوى، ويأتي هناك دور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه تسريع عملية إنشاء المحتوى.

وتوجد منصة GenStudio حاليًا في مرحلة تجريبية، ومن المتوقع توفرها في وقت لاحق من هذا العام، ويختلف السعر اعتمادًا على الشركة.