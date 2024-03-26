أصبحت السماعات اللاسلكية التي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء أكثر شعبية من أي وقت مضى؛ لأنها تعزل الأصوات المحيطة الصاخبة والمشتتة للانتباه، وتساعد في تحسين التركيز في أثناء العمل أو الدراسة، وتعزز تجربة الاستماع بنحو عام. في هذا المقال، سنستعرض أبرز السماعات اللاسلكية التي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء، والتي تقدم تجربة صوتية ممتازة، وستجد في هذه القائمة سماعات ذات جودة عالية وتصاميم أنيقة، وجميعها مناسبة للاستخدام اليومي، والرحلات الطويلة، والعمل والدراسة: 1- سماعات سوني WH-1000XM5 اللاسلكية:

WH-1000XM5 من أحدث السماعات اللاسلكية التي أطلقتها شركة سوني، وتمتاز بتصميمها الأنيق وتوفر صوتًا رائعًا، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) المحسّنة مقارنةً بسماعات سوني الأخرى، كما تدعم هذه السماعات وضع الشفافية لتتمكن من الاستماع إلى الأصوات من حولك دون التأثير في جودة الصوت الصادر من السماعة.

تمتاز WH-1000XM5 أيضًا بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بالعمل مدة قدرها 30 ساعة مع علبة الشحن عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ولمدة قدرها 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها.

تُباع سماعة سوني WH-1000XM5 بسعر قدره 328 دولارًا.

2- سماعات AirPods Pro 2:

تمتاز سماعات AirPods Pro 2، وهي أحدث سماعة من آبل، بأنها توفر صوتًا واضحًا ونقيًا وعالي الجودة، وتدعم العديد من المزايا المتقدمة، وأبرزها: إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ووضع الشفافية، والصوت المحيطي، كما تحتوي AirPods Pro 2 على مزية الصوت المكاني (Spatial Audio)، وهي مزية تجعل الصوت يأتي من جميع الاتجاهات لتوفير تجربة استماع غامرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السماعات على مستشعر اكتشاف الجلد (Skin-detect sensor) الجديد الذي يسمح للسماعات بالتوقف عن العمل تلقائيًا بمجرد إزالتها من الأذن.

حسّنت آبل عناصر التحكم التي تعمل باللمس في سماعات AirPods Pro 2؛ لتسهيل التحكم في المقاطع الصوتية؛ إذ تدعم هذه السماعات إيماءة التمرير إلى الأعلى وإلى الأسفل على السيقان لرفع مستوى الصوت أو خفضه، ويمكنك النقر فوق سماعات الأذن مرة واحدة لتشغيل الموسيقا أو إيقافها مؤقتًا، والنقر مرتين لتخطي المقطع الصوتي، أو النقر ثلاث مرات لإعادة تشغيل المقطع الصوتي، والضغط مطولًا لتشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشطة أو إيقاف تشغيله.

تُباع سماعات آبل AirPods Pro 2 بسعر قدره 249 دولارًا.

3- سماعات Jabra Elite 10:

توفر سماعات الأذن Jabra Elite 10 تجربة صوتية ممتازة، سواء كنت تستمع إلى مقاطع صوتية متنوعة أو تجري مكالمات، وتمتاز هذه السماعات بدعمها تقنية Dolby Atmos وخاصية تتبع الرأس؛ مما يعزز تجربة الاستماع ويوفر تجربة صوتية غامرة. وفيما يتعلق بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، تقدم السماعات دعمًا لهذه المزية؛ مما يساعد في عزل الضوضاء المحيطة التي قد تؤثر في وضوح الصوت. وإذا كنت ترغب في الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية، يمكنك تفعيل مزية HearThrough بدلًا من خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. تستمر سماعات الأذن Elite 10 بالعمل مدة تصل إلى 6 ساعات عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ولمدة قدرها ثماني ساعات دون تشغيلها، ويصل عمر البطارية مع علبة الشحن إلى 27 ساعة مع تفعيل خاصية ANC ويصل إلى 36 ساعة دون تفعيلها.

تُباع سماعات Jabra Elite 10 بسعر قدره 200 دولار.

4- سماعات Beats Studio Pro:

تبرز سماعات Beats Studio Pro بكفاءتها العالية، فهي تدعم تقنية إلغاء الضوضاء المتطورة التي تتكيف مع مستويات الصوت المحيطة؛ مما يضمن لك تجربة استماع مثالية. كما يسمح لك وضع الشفافية بالاستماع إلى الأصوات الخارجية بوضوح دون التأثير في جودة الصوت الذي تستمع إليه.

تحتوي هذه السماعات على ميكروفونات متخصصة تساهم في تحسين جودة المكالمات بنحو ملحوظ، عن طريق تقليل الضوضاء وتعزيز وضوح الصوت بنسبة تصل إلى 27% مقارنةً بالإصدار السابق من السماعات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه السماعات ثلاثة أوضاع مختلفة لمعادل الصوت EQ عند وصلها سلكيًا بالهاتف أو الحاسوب، وتشمل: وضع Beats Signature Sound لتجربة صوتية غامرة، ووضع الترفيه للاستمتاع بالأفلام والألعاب، ووضع المحادثة الذي يناسب المكالمات والبودكاست. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الأوضاع في حال الاستخدام اللاسلكي.

تستمر سماعات Beats Studio Pro بالعمل مدة تصل إلى 40 ساعة في حال عدم تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء، وتستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة مع تفعيل هذه الخاصية أو وضع الشفافية.

تُباع سماعات Beats Studio Pro بسعر قدره 350 دولارًا.

5- سماعات هواوي FreeBuds Pro 3:

شهدت سماعات FreeBuds Pro 3 من هواوي تطورًا ملحوظًا في تقنية إلغاء الضوضاء النشطة مقارنةً بالإصدار السابق، فقد أصبحت معززة بخوارزمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونظام إلغاء الضوضاء الهجين؛ مما يسمح بتحديد مستويات الضجيج المحيط وتعديل درجة إلغاء الضوضاء بدقة وبنحو مناسب مع مستوى الضجيج. حسّنت هواوي مزية إلغاء ضوضاء الخلفية بمقدار يبلغ 5 ديسيبل وإلغاء الضوضاء الناتجة عن حركة الرياح بنسبة قدرها 80%؛ مما يضمن وضوح الصوت في أثناء إجراء المكالمات حتى في الأماكن الصاخبة مثل: المحطات والمطارات.

تمتاز هذه السماعات بقدرتها على إنتاج صوت عالي الوضوح والنقاء والتوازن، وتوفر تجربة استماع ممتازة، وتُعدّ مثالية للمكالمات الطويلة، حيث توفر صوتًا خاليًا من التشويش والانقطاعات بفضل مستشعر التقاط الصوت الذي يوفر جودة صوت مُحسّنة خلال المكالمات الصوتية والمرئية مقارنةً بالإصدار السابق.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر هذه السماعات بالعمل مدة تصل إلى ست ساعات ونصف من الاستخدام المتواصل بعد شحنها كاملة، وتصل إلى 31 ساعة مع علبة الشحن عند عدم تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء. وفي حال تفعيلها، تستمر هذه السماعات بالعمل مدةً قدرها أربع ساعات ونصف، ولمدة قدرها 22 ساعة مع علبة الشحن.

تُباع سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 بسعر قدره 262 دولارًا.