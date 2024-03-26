آبل تعلن موعد مؤتمر المطورين WWDC 2024

أعلنت شركة آبل أنها ستعقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2024 في المدة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو المقبل، وفقًا لما جاء في بيان لها عبر موقعها الرسمي.

وكما هو الحال خلال السنوات الأخيرة السابقة، فإن المؤتمر سوف يُبث عبر الإنترنت لكافة المطورين بدون أي تكلفة.

وسيتضمن مؤتمر WWDC 2024‌ جلسات ومختبرات عبر الإنترنت، حتى يتمكن المطورون من تعرّف المزايا والبرامج الجديدة التي ستُعلن في أثناء المؤتمر.

وستعقد آبل حدثًا رئيسيًا يتضمن الكلمة الافتتاحية مع بداية مؤتمر ‌WWDC 2024‌ يوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو من أجل الكشف عن أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وtvOS 18 وmacOS 15 وwatchOS 11 وvisionOS 2.

وبجانب إعلان الأنظمة الجديدة، من المقرر أن تكشف الشركة عن مزايا وبرامج جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجهة للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

ولا يُعرف على وجه التحديد إذا كانت آبل ستكشف عن أجهزة جديدة مثل حواسيب ماك خلال المؤتمر.

وسيكون الحدث الرئيسي متاحًا عبر تطبيق Apple Developer وموقع الشركة الرسمي، بالإضافة إلى القناة الرسمية في يوتيوب، كما ستنشر الشركة مقاطع الفيديو والمعلومات طوال مدة المؤتمر.

وتخطط آبل لدعوة بعض المطورين والطلاب، لحضور الكلمة الافتتاحية والعروض التقديمية، بالإضافة إلى مقابلة موظفي الشركة وحضور حفل جوائز المطورين Apple Design Awards.

ومن جهة أخرى، فإن شركة جوجل كانت قد أعلنت هي الأخرى موعدَ مؤتمر المطورين الخاص بها Google I/O 2024، إذ من المقرر أن ينعقد منتصف شهر مايو المقبل.