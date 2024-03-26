آبل تطلق تحديث macOS 14.4.1 لإصلاح مشكلات في حواسيب ماك

أطلقت شركة آبل تحديث macOS 14.4.1، وهو تحديث مخصص لإصلاح مشكلات متعددة في نظام التشغيل ‌macOS Sonoma‌ في حواسيب ماك.

ويأتي ذلك التحديث الجديد بعد مرور 3 أسابيع على إطلاق تحديث macOS 14.4 الذي سبب العديد من المشكلات في حواسيب ماك، وأثار الكثير من الشكاوى بعد إطلاقه.

ووفقًا لما ذكرته آبل، فإن تحديث ‌macOS 14.4.1 يعمل على إصلاح مشكلة قد تتسبب في عدم تعرّف شاشات العرض الخارجية المتصلة بالحواسيب عبر منافذ USB.

ويعالج التحديث أيضًا مشكلة قد تتسبب في إنهاء التطبيقات التي تستخدم Java على نحو غير متوقع، ويصلح مشكلة أخرى قد تؤدي إلى عدم فتح مكونات وحدة الصوت الإضافية لتطبيقات الموسيقى الاحترافية.

وتعد تلك المشكلات الثلاثة من أبرز المشكلات التي اشتكى منها مستخدمو ماك منذ إطلاق تحديث macOS 14.4، وقد حذرت أوراكل المستخدمين بشأن مشكلة Java على وجه الخصوص الأسبوع الماضي، ونصحتهم بتأجيل التحديث إلى macOS 14.4 لحين إصلاح المشكلة.

وبالإضافة إلى إصلاح المشكلات السابقة، يسد التحديث الجديد بعض الثغرات الأمنية الأخرى في النظام.

ويمكن تنزيل تحديث ‌‌macOS 14.4‌.1 الجديد على كافة أجهزة ماك المؤهلة بالتوجه إلى قسم تحديث البرنامج في إعدادات النظام، كما وفرت آبل أيضًا تحديث macOS 13.6.6 للمستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون macOS Ventura للاستفادة من الإصلاحات الأمنية.

وكانت آبل قد أطلقت أيضًا عددًا من التحديثات الفرعية لمختلف الأجهزة التابعة لها من أجل بعض الإصلاحات البسيطة.