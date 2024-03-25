Nubia تروج لإصدار التصوير الفوتوغرافي من Z60 Ultra

تروج Nubia لإصدار التصوير الفوتوغرافي Photographer من هاتفها الرائد Z60 Ultra الذي تعتزم إطلاقه في تاريخ 28 مارس.

وقد أكدت الشركة أن نموذج الإصدار المكاني هذا يتضمن وظيفة ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، التي تعلق عليها الشركة آمالًا كبيرة.

وتشير Nubia إلى أن الميزة قد تصبح بمنزلة مترجمك المحمول الفوري. وتقول الشركة إن إصدار التصوير الفوتوغرافي من Z60 Ultra يوفر ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي وترجمة المحادثات وجهًا لوجه، مثل Galaxy S24 Ultra.

وبالإضافة إلى وظائف الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يشتمل هذا الهاتف أيضًا نموذج صورة مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج تصوير حاسوبية فضلى.

ويشتمل هذا الهاتف أيضًا الوظيفة السحرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يقال إنها تهدف إلى فهم القصة التي يحاول المستخدم سردها من خلال الصورة وضبط معالجة الصورة.

ويشير الإعلان التشويقي أيضًا إلى ميزة أخرى وهي ميزة الصوت الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة ليست واضحة في هذه المرحلة.

وتشير الشركة إلى أن ميزة الصوت الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي تجعل التفاعل الذكي خاليًا من القلق.

وتؤكد تسمية الهاتف أن إصدار التصوير الفوتوغرافي هو عضو في سلسلة الهواتف المزودة بكاميرات ذات قدرة عالية، مثل Z50 Ultra و Z18 و Z5 و Z7.

ويأتي إصدار التصوير الفوتوغرافي من Nubia Z60 Ultra مع العتاد نفسه مثل Nubia Z60 Ultra القياسي الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وعند الحديث عن البصريات، يأتي هاتف Z60 Ultra مزودًا بكاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية مزودة بمستشعر IMX800 من سوني بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة بمستشعر OmniVision OV50E بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة من نوع بيريسكوب بدقة قدرها 64 ميجابكسل.

ويعد Z60 Ultra واحدًا من الهواتف الأولى التي اعتمدت شريحة Snapdragon 8 Gen 3 الرائدة، ويأتي مع ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x، إلى جانب مساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.