يوتيوب تختبر خيار انتقال جديدًا بالذكاء الاصطناعي

تختبر يوتيوب خيارًا جديدًا من شأنه أن يسهل الانتقال إلى الأجزاء المطلوبة ضمن مقطع الفيديو، في حين تتيح أيضًا خيارات Remix موسعة ضمن الفيديوهات القصيرة Shorts.

وتجرب المنصة طريقة جديدة لمساعدة المستخدمين في الانتقال إلى أجزاء المقطع عبر عملية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتأخذ في الحسبان العناصر الأكثر مشاهدة، ومن ثم تمكنك من الانتقال إلى تلك النقاط بدلًا من تصفح كل فصل على حدة.

وقالت يوتيوب: “إذا نقر أحد المشاهدين نقرًا مزدوجًا للتخطي للأمام عبر مقطع مؤهل، فإننا نعرض زر الانتقال إلى الأمام الذي ينقله إلى الجزء التالي في الفيديو الذي نعتقد أنه يهدف إليه. هذه الميزة تتاح أيضًا لمنشئي المحتوى أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو”.

وبدلًا من جعل المستخدمين يتصفحون المقطع بأكمله، تسعى العملية إلى استخدام التعلم الآلي لتسهيل العثور على الأجزاء الأكثر صلة.

وتعد الميزة الجديدة بمنزلة طريقة ملاءمة لتصفح محتوى إضافي عبر يوتيوب. وتقول المنصة إنها تجرب الميزة حاليًا على نطاق صغير جدًا في الولايات المتحدة مع المشتركين الذين يدفعون.

وتتطلع المنصة أيضًا إلى تسهيل التفاعل الموسع مع الفيديوهات القصيرة Shorts عبر إعادة مزج المقاطع التي مزجت سابقًا من خلال خيارات Remix الموسعة.

ويستطيع منشئو المحتوى الآن إضافة مقاطعهم إلى مقاطع الفيديوهات القصيرة Shorts المعاد مزجها سابقًا.

وكان خيار Remix لمقاطع الفيديوهات القصيرة Shorts متاحًا فقط لمقاطع الفيديو المصدرية، ويتيح التحديث الجديد مشاركة تعاونية إضافية فيما يتعلق بمقاطع الفيديوهات القصيرة Shorts، إلى جانب خيارات الاستجابة الموسعة داخل مقاطع الفيديوهات القصيرة Shorts.

وعلى صعيد منفصل، حذرت يوتيوب القنوات من حذف مقاطع الفيديو، وقالت إن حذف مقاطع الفيديو يؤدي إلى الإضرار بنمو القناة، وتنصح بإبقاء المحتوى عامًا أو غير مدرج.

وقال تود بوبر، قائد منتج الصفحة الرئيسية والتوصيات ضمن يوتيوب: “لا تحذف مقاطع الفيديو إلا إذا كان لديك سبب وجيه جدًا. عندما تحذف مقطع فيديو، فإنك تحذف اتصال قناتك بالجمهور الذي شاهد هذا الفيديو. إذا كنت ترغب في تحقيق القدر الأقصى من النمو، فاجعل مقاطع الفيديو عامة أو ألغِ إدراجها إذا لزم الأمر”.