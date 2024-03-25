ويسترن ديجيتال تقدم أقراص SSD تجمع بين الأداء العالي والتكلفة المنخفضة

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال تقديم سلسلة جديدة من أقراص الحالة الصلبة (SSD) الموجهة لأجهزة الحواسيب الشخصية، التي تجمع بين الأداء العالي والتكلفة المنخفضة.

وتستخدم سلسلة أقراص PC SN5000S SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe ذاكرة 3D QLC NAND الخاصة بالشركة، لذلك يتوقع أن تأتي هذه الأقراص بتكلفة مالية منخفضة. وفي الوقت نفسه، يعمل القرص بسرعة قراءة تسلسلية تصل إلى 6 جيجابايت/ الثانية.

وتعتمد أقراص PC SN5000S SSD M.2 على أحدث وحدة تحكم في الذاكرة من ويسترن ديجيتال بتقنية nCache 4.0 HybridSLC التي تدعم واجهة الاتصال PCIe 4.0 x4، وذاكرة BICS6 3D QLC NAND، وتدعم تشفير RSA-3K و SHA-384.

وتأتي أقراص ويسترن ديجيتال PC SN5000S SSD M.2 بحجم قدره 512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت. ويستطيع قرص PC SN5000S SSD M.2 بحجم قدره 2 تيرابايت تحقيق سرعة قراءة تسلسلية تصل إلى 6 جيجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة تسلسلية تصل إلى 5.6 جيجابايت/ الثانية، مع سرعة قراءة عشوائية تصل إلى 750 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية وسرعة كتابة عشوائية تصل إلى 900 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

ومن ناحية مستوى التحمل، تُقدر ويسترن ديجيتال أن الكتابة المتواصلة لقرص PC SN5000S SSD M.2 بحجم قدره 2 تيرابايت تصل إلى 600 تيرابايت (TBW)، وقرص بحجم قدره 1 تيرابايت تصل إلى 300 تيرابايت، أما القرص الذي يأتي بحجم قدره 512 جيجابايت فيمكنه الوصول إلى 150 تيرابايت.

ومن المخيب للآمال وفقًا للمتخصصين أن عمر تحمل أقراص PC SN5000S SSD M.2 الجديدة منخفض نسبيًا مقارنةً بأقراص SSD M.2 المنافسة.