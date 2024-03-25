هواوي تطلق سماعتها اللاسلكية FreeLace Pro 2

أعلنت هواوي إطلاق سماعتها اللاسلكية الجديدة FreeLace Pro 2 في الأسواق العالمية، وهي سماعة لاسلكية بتصميم يلتف حول العنق.

وتتميز سماعة هواوي الجديدة بتصميم دقيق ونحيف، وتزن نحو 34.5 جرامًا، وتتوفر السماعة باللونين الأخضر والأسود، وتضم عدة أزرار للتحكم، وتوفر السماعة ثلاثة أحجام من سدادات الأذن الناعمة المصنوعة من السيليكون للحصول على المقاس المثالي، كما أن الشريط الذي يلتف حول العنق خفيف الوزن ومرن ولطيف على البشرة.

وتتمتع سماعة FreeLace Pro 2 بميزة مقاومة الغبار والرذاذ طبقًا لمعيار IP55، ولذا فإن السماعة يمكن استخدامها تحت المطر أو في أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة دون قلق.

وتحتوي السماعة اللاسلكية على بطارية بقوة قدرها 150 ميلي أمبير في كل سماعة أذن، ويمكن شحنها سلكيًا خلال 60 دقيقة وتقدم السماعة 25 ساعة من الاستخدام في وضع إلغاء الضوضاء، ويمكن الحصول على خمس ساعات من الاستخدام عند شحن السماعة لمدة خمس دقائق فقط.

وتدعم سماعة هواوي FreeLace Pro 2 ترميزات الصوت العالية الدقة مثل L2HC وLDAC، وتضم السماعة مكبر صوت أقوى بنسبة قدرها 50% من الإصدار السابق.

وتعمل السماعة بنظام إلغاء الضوضاء الجديد ANC 2.0، الذي يوفر أقصى درجات عزل الضوضاء عن طريق التبديل بين ثلاثة أوضاع مختلفة.

ويمكن الاعتماد على سماعة هواوي FreeLace Pro 2 للحصول على مكالمات واضحة تمامًا؛ إذ توظف السماعة الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت وتوضيحه، مع 4 ميكروفونات رقمية وميكروفون من نوع MEMS.

وتتصل السماعة بالأجهزة بتقنية البلوتوث 5.3، ولم تكشف هواوي عن سعر السماعة حتى الآن.