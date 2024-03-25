نويز تطلق خاتمها الذكي Luna Ring في الأسواق العالمية

أعلنت شركة نويز الهندية إتاحة خاتمها الذكي Luna Ring للبيع للمستهلكين حول العالم عبر موقع Indiegogo.

ومع أن الخاتم الذكي يُعد ثقيلًا نسبيًا مقارنة بمنتجات منافسة، لكنه يقدم العديد من المزايا الهامة مثل مراقبة معدل ضربات القلب على نحو مستمر وقياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين وقياس درجة حرارة الجلد وغيرها.

ووفقًا لشركة نويز، فإن الخاتم الذكي يقدم أكثر من 70 برنامجًا لمراقبة الصحة، ولا يقتصر على القياسات المعتادة، وهو يتيح للمستخدمين تحسين جودة نومهم عن طريق فهم نمط نومهم على نحو أفضل وأعمق، وإعطاء قياس درجة النوم على مقياس من صفر إلى 100.

ويعمل الخاتم على تتبع مراحل النوم المختلفة، وهي النوم العميق ونوم حركة العين السريعة والنوم الخفيف ووقت الاستيقاظ، ومراقبة الحركة أثناء النوم، بالإضافة إلى قياس مستوى الأكسجين في الدم في أثناء النوم لاكتشاف اضطرابات التنفس المحتملة.

ويقدم خاتم Luna Ring برامج مخصصة للتدريبات الرياضية تأخذ بالحسبان السعرات الحرارية المطلوبة وشكل التدريب ونوعه وشدته وتكراره، كما يحتوي الخاتم على خاصية تعقب النشاط التلقائي، الذي يلغي الحاجة إلى تسجيل التمرينات يدويًا.

ويتبنى الخاتم الذكي Luna Ring خطة شاملة للحفاظ على الصحة على نحو أوسع من مجرد الاهتمام بالتمرينات الرياضية، إذ يفحص جاهزية الجسم للقيام بالتمرينات الرياضية، أو حاجته إلى الراحة عن طريق التقييم اليومي لمستوى النوم والنشاط والتعافي، ويقدم اقتراحات وبرنامجًا صحيًا بناءً على ذلك.

ويجمع الخاتم الذكي القياسات المختلفة للمستخدم مثل مؤشر الطاقة ومستوى الإجهاد وغيرها ثم يقوم بتحليلها بالتكامل مع التطبيق الخاص به، الذي يقدم مقترحات مخصصة لكل فرد بهدف الوصول إلى حالة صحية أفضل، كما يمكن للخاتم الذكي العمل مع تطبيقات الصحة الافتراضية من جوجل وآبل.

وصُمم الخاتم للارتداء على مدار اليوم، إذ إنه مصنوع من مواد لطيفة على البشرة ولا تسبب التهيج أو الحساسية، فهو مصنوع من التيتانيوم المتين المطلي بآلية يُطلق عليها ترسيب البخار الفيزيائي PVD.

ومن الجدير بالذكر أن الخاتم مقاوم للماء، ويمكنه تحمل الرذاذ والسوائل والغطس في حمام السباحة.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تزعم الشركة أن خاتم Luna يعمل حتى خمسة أيام عند شحنه بالكامل.

ويتوفر الخاتم الذكي بعدة ألوان، مثل الأسود والذهبي والفضي، ويمكن شراؤه عبر الإنترنت من موقع Indiegogo مقابل 230 دولارًا أمريكيًا.