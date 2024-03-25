ميتا تحد من المحتوى السياسي عبر منصاتها

أضافت ميتا خيارًا جديدًا يحد من توصيات المحتوى السياسي ضمن إنستاجرام وثردز، ويأتي ذلك بعد أن أكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة منذ مدة أنهم لا يريدون تعزيز المنشورات المتعلقة بالسياسة في التطبيقات.

ويوجد الخيار الجديد ضمن إعدادات تفضيلات المحتوى في إنستاجرام، ويعمل الخيار افتراضيًا.

وينطبق الخيار المسمى “الحد من المحتوى السياسي من الأشخاص الذين لا تتابعهم” على ثردز أيضًا نظرًا إلى أن هذا التطبيق يشارك نظام الحساب مع إنستاجرام.

وقالت ميتا: “لن نوصي استباقيًا بالمحتوى السياسي عبر إنستاجرام وثردز. في حال كنت لا تزال ترغب في التوصية بهذه المنشورات، فإن بإمكانك التحكم في رؤيتها”.

وتؤثر هذه السياسة في المحتوى من الحسابات التي لا تتابعها، مما يعني تلك التي قد تصادفها في المنشورات الموصى بها أو في صفحة الاستكشاف.

وأوضحت ميتا أن الخيار الجديد مفيد للمستخدم، وتقول الشركة إنها لا تحد من وصول المحتوى السياسي من الحسابات التي يختار الأشخاص متابعتها.

وأعلنت الشركة التغيير أول مرة في أوائل شهر فبراير، وأكد المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، أن الشركة بدأت بطرحه على نطاق واسع في الأسبوع الماضي.

ولم ترسل الشركة أي إشعارات داخل التطبيق لتنبيه الأشخاص إلى الخيار الجديد وحقيقة أنه قيد التشغيل افتراضيًا.

وتشعر ميتا بالإحباط بخصوص التوصية بالمحتوى السياسي، وتعتقد أن معظم الناس لا يريدون رؤيتها منشورة في خلاصاتهم.

وأوضح آدم موسيري في العام الماضي دوافع الشركة بخصوص تقليل التوصية بالمحتوى السياسي ضمن ثردز.

وقال موسيري في ذلك الوقت: “السياسة مهمة ولا أريد أن أشير إلى خلاف ذلك، مع أن رأيي من وجهة نظر المنصة هو أن أي تفاعل أو إيرادات إضافية قد تحققها لا تستحق التدقيق أو السلبية أو مخاطر النزاهة التي تأتي معها”.

ويظل مسموحًا للمستخدمين متابعة الحسابات التي تنشر بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية، ولن يوصى بالحسابات التي تنشر مثل هذا المحتوى، ولن يوصى أيضًا بالمحتوى المنشور من الحسابات غير السياسية التي تكون ذات طبيعة سياسية أو تتضمن تعليقات اجتماعية.

ويأتي هذا التغيير وسط ارتفاع المحتوى السياسي عبر إنستاجرام المرتبط بعدد الأشخاص الذين تركوا منصة إكس منذ استحواذ ماسك عليها.

ولا تريد ميتا رد الفعل العكسي الذي يأتي من دورها في إبراز المحتوى السياسي، ويعد تصنيف الشركة لما يعد محتوى سياسيًا واسعًا جدًا، إذ يجمع المشاركات المتعلقة بالقوانين أو الحكومات أو الانتخابات أو الموضوعات الاجتماعية، التي قد تشمل أي عدد من المواضيع، مما يمنح الشركة مساحة كبيرة للمناورة لما يمكن تضمينه في هذا المحتوى السياسي.