مايكروسوفت تعمل على جهاز ألعاب محمول

تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير جهاز ألعاب محمول بجانب أجهزة الألعاب المنزلية التي تطرحها الشركة تحت علامتها التجارية الفرعية إكس بوكس Xbox.

ووفقًا لتسريبات أخيرة، فإن مايكروسوفت لديها حاليًا نماذج أولية داخلية لجهاز ألعاب محمول “أصلي بالكامل” لا يعتمد على الألعاب السحابية.

ومع أن النماذج الأولية لا تضمن طرح الشركة منتجًا تجاريًا في النهاية، لكن التفكير في جهاز ألعاب محمول أمر منطقي من الناحية الإستراتيجية لأجهزة Xbox.

ومن الجدير بالذكر أن شركة نينتندو قد توسعت على نحو كبير في سوق أجهزة الألعاب المحمولة منذ عام 2017، إذ باعت من جهاز “نينتندو سويتش” ما يزيد على 100 مليون وحدة.

وفي الوقت نفسه، تشهد أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى، مثل أجهزة Valve Steam Deck و Aya Neo طلبًا واسعًا من المستهلكين.

وكان فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقطاع الألعاب في مايكروسوفت، قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن مشاريع Xbox القادمة ستكون “فريدة وقوية”.

وألمحت سارة بوند، رئيسة قطاع Xbox، ضمنيًا إلى خطط إعلان أجهزة جديدة في موسم العطلات نهاية العام الجاري.

وكان موقع ذا فيرج التقني قد نشر سابقًا تقريرًا يؤكد أن مايكروسوفت تعمل على نسخة خفيفة من واجهة المستخدم الخاصة بإكس بوكس، يمكن أن تعمل على الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وغيرها.

ومن جهة أخرى، تخطط شركة سوني لإطلاق جهاز بلايستيشن 5 برو بحلول نهاية العام الجاري.