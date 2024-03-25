مايكروسوفت تعالج مشكلة خطوط كروم عبر ويندوز

التزمت مايكروسوفت بإجراء تغييرات على مشروع متصفح الويب المجاني والمفتوح المصدر Chromium من شأنها تحسين عرض النص عبر أجهزة ويندوز.

وبعد سنوات من الشكاوى، فإن الإصدار رقم 124 من متصفح كروم يحصل على دعم تصحيحات التباين وقِيم غاما ضمن موالف النص في Windows ClearType من أجل عرض النصوص في متصفح جوجل.

ومن المفترض أن يعني هذا التغيير أن يحصل كروم على التحسينات التي أجرتها مايكروسوفت على متصفح إيدج فيما يتعلق بعرض الخط والنص.

ويتيح ذلك للمستخدمين بتطبيق تحسينات تباين النص وتصحيحات غاما من أجل تحسين إمكانية قراءة النص عبر صفحات الويب.

ويستخدم كروم مكتبة الرسومات Skia لعرض النص بقيم مضمنة للتباين وغاما، لذلك لم يحصل على التحسينات التي يقدمها موالف النص في Windows ClearType.

واستخدمت مايكروسوفت تقنية الخطوط ClearType منذ مدة طويلة في نظام التشغيل ويندوز لتحسين عرض النص عبر الشاشات، وذلك بهدف جعل النص يبدو وكأنه مطبوع على قطعة من الورق.

وأضاف مهندسو مايكروسوفت دعم موالف النص في Windows ClearType في كروم حتى يحصل على أي تغييرات فيما يتعلق بالتباين وغاما، مثل معظم تطبيقات ويندوز الأصلية الأخرى.

ويقود أحد كبار مهندسي تطوير البرمجيات في مايكروسوفت جهود تحسين عرض النص عبر المتصفحات المستندة إلى Chromium، وتركز الجهود خلال الأشهر الأخيرة على تحسينات إمكانية الوصول لكل من إيدج وكروم.

وتعد هذه التغييرات جزءًا من التزام مايكروسوفت بتحسين المتصفحات المستندة إلى Chromium عبر نظام التشغيل ويندوز بعد أن انتقلت الشركة إلى Chromium في متصفح إيدج منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت مايكروسوفت في ذلك الوقت إنها تقدم خبرتها في ويندوز لتحسين تجربة جميع المتصفحات المستندة إلى Chromium عبر نظامها التشغيلي، وقد تحقق هذا الوعد. وساعدت مايكروسوفت في تحسين التمرير في كروم ودعم اللمس وغير ذلك الكثير.