علي بابا كلاود تفتتح مركز تدريب جديدًا في مدينة دبي للإنترنت

أعلنت (علي بابا كلاود) Alibaba Cloud؛ اليوم افتتاح مركز تدريب جديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، وذلك لتعزيز القدرات الرقمية للعملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف المركز إلى تدريب 5 آلاف شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة على تقنيات متطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية (مئوية الإمارات 2071).

وينضم المركز بذلك إلى مجمّع شركات التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، الذي يضمّ أكثر من 3500 عميل، بما يشمل: شركات مدرجة ضمن قائمة (فورتشن 500).

ويهدف مركز التدريب إلى استضافة برامج تدريب وتمكين شهرية تغطي مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي إلى إدارة قواعد البيانات والحوسبة المرنة، بالتعاون مع شركة (Aladdin Cyber Security) المزود الرائد للخدمات والحلول الأمنية.

وأكدت (علي بابا كلاود) أن أهداف البرنامج التدريبي تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في العقد المقبل من خلال التحول الرقمي إضافة إلى رؤية (مئوية الإمارات 2071)، التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يواكب المستقبل.

وقال إيريك وان، المدير العام لشركة علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “يعكس إطلاق مركز التدريب التزامنا واستثمارنا المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمساندة الشركات في التحول الرقمي وتحقيق النجاح لأعمالها على المدى البعيد”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بالنمو مع شركائنا وعملائنا المحليين وتزويدهم بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الابتكار وتنمية أعمالهم في المنطقة”.

ومن جهته أكد عمار المالك؛ النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري – أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين”.

وأشار إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات أصحاب المواهب وتدريبهم على أحدث التقنيات ضروري لضمان تحقيق التحول الرقمي.

إنجازات أكاديمية علي بابا كلاود:

في غضون عام واحد فقط، وتحديدًا منذ أبريل 2023، حقق برنامج أكاديمية علي بابا كلاود إنجازات هائلة، إذ قام بتدريب أكثر من 60 ألف شخص حول العالم، وقدم أكثر من 300 دورة تدريبية حضوريًا وعبر الإنترنت.

كما يقدم 16 فئة من الشهادات المهنية لتقييم المهارات المكتسبة وتعزيز فرص العمل، بالإضافة إلى ذلك؛ يُقدم البرنامج 250 مختبرًا عمليًا عبر الإنترنت بالتعاون مع أكثر من 300 شريك عالمي لضمان جودة المحتوى وفعالية التدريب.