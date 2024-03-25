شاومي تكشف عن نظارتها الصوتية الذكية Mijia

أطلقت شاومي نظارتها الصوتية الذكية تحت علامتها التجارية الفرعية Mijia، وتجمع هذه النظارات الذكية بسلاسة بين القدرات الصوتية والنظارات الأنيقة، مما يوفر مزيجًا فريدًا من التكنولوجيا والموضة.

وتأتي النظارات بتصميم قابل للتخصيص مع 6 إطارات قابلة للتبديل، كما يمكنك تخصيص النظارات وفقًا لمتطلبات رؤيتك، مثل عدسات تصحيح الرؤية أو عدسات الحماية من أشعة الشمس.

ويعد الصوت بمنزلة المحور الرئيسي لهذه النظارات التي تستخدم تقنية توصيل الهواء من أجل توصيل الصوت إلى قنوات الأذن.

ويوجد داخل النظارات مكبرات صوت بالموجات فوق الصوتية تستخدم خوارزمية خاصة من أجل توفير تجربة صوتية واضحة وغامرة.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد تقنية مزدوجة مضادة لتسرب الصوت لمنع التسرب أثناء المكالمات، كما تتميز بتقنية تقليل ضوضاء المكالمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على جودة اتصال مثالية.

وتوفر النظارات عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الموسيقى و 7 ساعات من المكالمات الهاتفية و 24 ساعة من الاستخدام الأساسي مع زمن استعداد لأكثر من 11 يومًا.

وتشحن البطارية بسهولة عبر نقطة اتصال مغناطيسية على هيكل النظارات، وتتميز نظارات شاومي بأنها خفيفة الوزن إذ يبلغ وزنها مقدار 37.7 جرامًا.

وتأتي النظارات مع مزايا مريحة، مثل وسادات الأنف القابلة للتعديل بطريقة مستقلة ومفصل قابل للفصل من أجل توفير الراحة والعملية.

كما زودت شاومي نظارتها بتقنية الكشف عن الارتداء الذكية التي تسمح بإيقاف الموسيقى مؤقتًا تلقائيًا عند إزالة النظارات.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم ذراع النظارة عناصر التحكم بالإيماءات البديهية، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ إجراءات، مثل تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، وضبط مستوى الصوت، وتغيير المسارات، والمزيد.

ويستطيع المستخدمون التفاعل مع النظارات من خلال المساعدين الصوتيين المتوافقين.

وتبيع شاومي نظارتها الجديدة من خلال منصة التجارة الإلكترونية القائمة على التمويل الجماعي Xiaomi Youpin بدءًا من 27 مارس إلى 10 أبريل بسعر قدره 65 دولارًا، في حين تباع بعد ذلك بسعر قدره 85 دولارًا.